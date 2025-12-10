Greve geral

Angolana TAAG cancela voo diurno para Lisboa em dia da greve geral em Portugal

  • Lusa
  • 19:03
1

A transportadora angolana refere que a greve deverá afetar vários serviços públicos e privados em Portugal, incluindo as operações e serviços de assistência no Aeroporto de Lisboa.

A companhia aérea angolana TAAG anunciou que vai cancelar o voo diurno para Lisboa previsto para o dia 11 de dezembro devido à greve geral em Portugal, sendo os passageiros distribuídos pelos voos seguintes.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a transportadora refere que a greve deverá afetar vários serviços públicos e privados em Portugal, incluindo as operações e serviços de assistência no Aeroporto Humberto Delgado (LIS), em Lisboa.

Em resposta ao quadro de paralisação e à incerteza sobre os serviços mínimos a serem garantidos, a TAAG optou por uma medida preventiva, cancelando o voo diurno no itinerário Icolo e Bengo/Lisboa/Icolo e Bengo (DT 652/DT 653), com saída de Angola às 13:00, justificou a companhia.

Os passageiros deste voo serão acomodados progressivamente nos próximos serviços, sem custos adicionais, informou a transportadora. O voo noturno DT 650, no itinerário Icolo e Bengo-Lisboa, com saída de Angola às 23:50, será mantido e realizado conforme a programação.

A decisão “tem como objetivo mitigar o risco de longos atrasos e perturbações (…) que poderiam decorrer da escassez de serviços aeroportuários em Lisboa”, segundo a companhia, que lamenta os constrangimentos causados.

A greve geral de quinta-feira contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da troika.

1

