Bupa entra no mercado das PME com novo seguro de saúde

A Bupa Portugal acaba de lançar o seu primeiro seguro o “Bupa Mais Saúde PME”, marcando a entrada da companhia no segmento das pequenas e médias empresas. Depois de no início do ano ter entrado diretamente em Portugal com seguro de saúde individual e, recentemente, ter inaugurado a sua primeira clínica em Portugal, este lançamento assinala a entrada da Bupa no segmento empresarial.

O produto é dirigido a empresas até 100 colaboradores, embora possa ser subscrito por organizações de maior dimensão. Oferece uma cobertura completa com acesso a uma vasta rede de serviços de saúde, incluindo assistência ambulatória ilimitada, hospitalização com cobertura até 50 mil euros e serviço de médico ao domicílio, assegurando um acompanhamento tanto em contexto presencial como remoto.

Como novidade, o “Bupa Mais Saúde PME” apresenta condições diferenciadoras que “promovem previsibilidade e estabilidade financeira”, diz a seguradora. A Cláusula de Renovação de Prémios (CRP) garante que o aumento máximo no primeiro ano de contrato seja igual ao índice IPC Saúde, “proporcionando maior tranquilidade às empresas”, afirma a Bupa.

A vertente digital é considerada pela companhia como uma das grandes inovações do produto. Explica que através do serviço de medicina online, os colaboradores das empresas clientes podem realizar consultas médicas, sessões de fisioterapia ou de nutrição a qualquer hora e em qualquer local, uma funcionalidade “particularmente relevante no atual contexto de trabalho híbrido e de rotinas profissionais cada vez mais exigentes”.

O ecossistema digital da empresa, acessível através da aplicação da Bupa Portugal, complementa a oferta com serviços tecnológicos de monitorização e prevenção, como exames cardiológicos, medição de sinais vitais e testes auditivos. Foram recentemente integrados também os serviços de avaliador de sintomas e fisioterapia digital. Tem também o acesso às redes global, dentária e de bem-estar, permitindo às empresas disponibilizar “uma experiência de saúde verdadeiramente integrada aos seus colaboradores”.

Javier Ibáñez, responsável pela Bupa Portugal, sublinha que “a entrada da Bupa no segmento das PME constitui um passo estratégico na consolidação da nossa presença em Portugal. Ao disponibilizar uma solução de cobertura abrangente, com benefícios concretos e estabilidade contratual, pretendemos contribuir para um ecossistema laboral mais saudável, produtivo e consciente”, conclui.