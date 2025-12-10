Candidaturas para apoio à compra de fornos elétricos e termoacumuladores abrem às 10h30 de amanhã

Abre esta quinta-feira, 11 de dezembro, às 10h30 horas, a segunda fase do Programa E-Lar, informa o Ministério do Ambiente e Energia. O programa conta com um financiamento de 60,8 milhões de euros dedicados à substituição de equipamentos a gás por alternativas elétricas mais eficientes. Este número representa o dobro do disponível na edição anterior.

A nova fase introduz ainda um apoio específico para quem beneficia da Tarifa Social de Energia Elétrica: 50 euros para a remoção dos equipamentos antigos e selagem das tubagens de gás, eliminando um custo que podia desincentivar a substituição e garantindo segurança na intervenção. “Esta medida reforça o alcance social do programa e remove um obstáculo identificado na primeira edição”, entende a tutela.

O programa arranca com 348 fornecedores credenciados, que representam 564 lojas aderentes em todo o território. Assim, a partir de amanhã de manhã, os beneficiários podem submeter candidaturas através do portal do Fundo Ambiental.

As regras mantêm-se em linha com as avançadas na fase anterior de candidaturas, e pode consultá-las aqui, no descodificador que o ECO/Capital Verde preparou para o informar quais as famílias que são elegíveis, quais os equipamentos que podem ser adquiridos e com que valor e, finalmente, como se descontam os vouchers.