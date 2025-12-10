Carneiro critica Gouveia e Melo por se ter “arvorado como candidato do PS”
O líder do PS reiterou que o seu partido "só tem um candidato", António José Seguro, que é o apoiado pelo PS na sequência da decisão dos órgãos socialistas.
O secretário-geral socialista considerou esta quarta-feira inadequado que Henrique Gouveia e Melo se tenha arvorado “como candidato do PS”, enfatizando que o único na corrida presidencial que tem o apoio dos socialistas é António José Seguro.
José Luís Carneiro falou aos jornalistas nos Passos Perdidos da Assembleia da República na sequência do debate da noite de terça-feira entre Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro, defendendo que “ficou claro” que quem reúne as melhores condições para ser Presidente da República e mostrou ter o perfil para o cargo é o candidato apoiado pelo PS.
“Considero mesmo inadequado que um outro candidato presidencial se tenha arvorado como candidato do PS”, disse, criticando Gouveia e Melo. O líder do PS reiterou que o seu partido “só tem um candidato”, António José Seguro, que é o apoiado pelo PS na sequência da decisão dos órgãos socialistas.
No debate, Gouveia e Melo disse que representa “outro campo político também, que é o do PS”, classificando depois o seu oponente como representante de “uma fação do PS”.
“Nem consegue fazer o pleno do PS. E daí a sua preocupação com esses ataques que me está a fazer”, respondeu o almirante.
