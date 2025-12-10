Companhias aéreas têm 1.031 milhões bloqueados em vários países, alerta a IATA
IATA destaca que 93% dos fundos retidos estão em 26 países de África e do Oriente Médio. A Argélia lidera a lista com 307 milhões de dólares (264 milhões de euros) bloqueados.
As companhias aéreas têm 1.200 milhões de dólares (cerca de 1.031 milhões de euros) de receitas bloqueadas em vários países pelo não repatriamento de fundos em dólares, alertou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) num comunicado divulgado esta quarta-feira.
O montante bloqueado diz respeito ao valor que se encontrava por entregar às transportadoras no final de outubro deste ano. Os fundos, explica a IATA, correspondem a receitas geradas pela venda de viagens, serviços de transporte e outras atividades em países que, depois, não os repatriam, em dólares, para as companhias aéreas, apesar de isso estar estipulado em acordos e tratados do setor.
A associação refere que os governos e os bancos centrais de alguns países exigem às companhias aéreas procedimentos “incómodos ou incoerentes” para autorizarem a repatriação, atrasando a sua aprovação. As restrições também se devem à escassez ou à falta de divisas estrangeiras, explica.
“As companhias aéreas dependem do cumprimento deste compromisso por parte dos governos”, sublinha o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, referindo que as empresas atuam “com margens baixas e custos significativos” principalmente em dólares. A associação das empresas de transporte aéreo especifica que, em outubro, se verificou uma melhoria em relação a abril deste ano, com uma diminuição do montante bloqueado em 191 milhões de dólares (164 milhões de euros).
A IATA destaca que 93% dos fundos retidos estão em 26 países de África e do Oriente Médio. A Argélia lidera a lista com 307 milhões de dólares (264 milhões de euros) bloqueados. O Líbano, por sua vez, é o país do Médio Oriente com mais fundos retidos, 138 milhões de dólares, enquanto o Paquistão e o Bangladesh são os únicos países asiáticos com receitas de companhias aéreas bloqueadas.
A IATA representa cerca de 360 companhias aéreas que concentram 80% do tráfego aéreo mundial.
