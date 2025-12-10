Companhias aéreas têm 1.031 milhões bloqueados em vários países, alerta a IATA

As companhias aéreas têm 1.200 milhões de dólares (cerca de 1.031 milhões de euros) de receitas bloqueadas em vários países pelo não repatriamento de fundos em dólares, alertou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O montante bloqueado diz respeito ao valor que se encontrava por entregar às transportadoras no final de outubro deste ano. Os fundos, explica a IATA, correspondem a receitas geradas pela venda de viagens, serviços de transporte e outras atividades em países que, depois, não os repatriam, em dólares, para as companhias aéreas, apesar de isso estar estipulado em acordos e tratados do setor.

A associação refere que os governos e os bancos centrais de alguns países exigem às companhias aéreas procedimentos “incómodos ou incoerentes” para autorizarem a repatriação, atrasando a sua aprovação. As restrições também se devem à escassez ou à falta de divisas estrangeiras, explica.

“As companhias aéreas dependem do cumprimento deste compromisso por parte dos governos”, sublinha o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, referindo que as empresas atuam “com margens baixas e custos significativos” principalmente em dólares. A associação das empresas de transporte aéreo especifica que, em outubro, se verificou uma melhoria em relação a abril deste ano, com uma diminuição do montante bloqueado em 191 milhões de dólares (164 milhões de euros).

A IATA destaca que 93% dos fundos retidos estão em 26 países de África e do Oriente Médio. A Argélia lidera a lista com 307 milhões de dólares (264 milhões de euros) bloqueados. O Líbano, por sua vez, é o país do Médio Oriente com mais fundos retidos, 138 milhões de dólares, enquanto o Paquistão e o Bangladesh são os únicos países asiáticos com receitas de companhias aéreas bloqueadas.

A IATA representa cerca de 360 companhias aéreas que concentram 80% do tráfego aéreo mundial.