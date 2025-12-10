CP espera perturbações com a greve geral até sexta-feira. Mas há serviços mínimos
A CP alertou para perturbações a partir de quarta devido à greve geral marcada para quinta-feira, e publicou a lista de serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso.
A CP está a avisar os clientes para possíveis perturbações a partir desta quarta-feira devido à greve geral marcada para quinta-feira, 11 de dezembro, que se poderão prolongar até sexta-feira. A empresa também publicou a lista de serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso.
Num aviso publicado no seu site, a transportadora reiterou que “por motivo de greve convocada, pelos sindicatos ASCEF, FECTRANS/SNTSF, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINFB, SINTTI, SIOFA, SNAQ, STF e STMEFE, para dia 11 de dezembro, preveem-se perturbações na circulação de comboios, com possíveis impactos também no dia anterior [quarta-feira] e seguinte”.
A operadora apontou ainda que foram definidos serviços mínimos para a circulação, que podem ser consultados no seu site, para os comboios Alfa Pendular e Intercidades, o Regional, InterRegional e Internacional, os Urbanos do Porto, de Coimbra e de Lisboa.
A transportadora informou ainda que “aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.
De acordo com a CP, o reembolso ou troca podem ser efetuados em “myCP na área ‘Os seus bilhetes’ (para bilhetes adquiridos na bilheteira online e app CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras”.
Caso este prazo seja ultrapassado, e até 10 dias após terminada a greve, “pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online ‘Reembolso por Atraso ou Supressão'”, enviando a digitalização do original do bilhete.
A greve geral de quinta-feira contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.
