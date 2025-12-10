Curso sobre atualização das normas do IFRS é lançado pela APS

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o curso “IFRS Update 2025”, que irá decorrer online no dia 16 de dezembro de 2025, entre as 09h00 e as 13h00.

Esta formação irá abordar as alterações às normas que se tornam efetivas em 2025, 2026 e 2027 – incluindo mudanças na IAS 21, IFRS 9 e IFRS 7 – bem como as novas normas a aplicar em 2027.

Entre os conteúdos do curso estão as alterações à IAS 21, que afetam as taxas de câmbio e a questão da falta de permutabilidade, e as mudanças às IFRS 9 e IFRS 7, relativas à classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo contratos específicos. A formação aborda também a IFRS 18, que redefine a apresentação das demonstrações financeiras, incluindo categorias de rendimentos e gastos, subtotais, Métricas de Avaliação de Desempenho da Gestão (MPMs) e a estrutura da demonstração de resultados das seguradoras, bem como a IFRS 19, aplicada a subsidiárias abrangidas pelo novo regime simplificado de divulgações.

A formação destina-se a colaboradores do setor segurador, nos ramos vida e não vida, das áreas de Auditoria, Contabilidade, Financeira, Fiscalidade, Gestão de Riscos, Investimentos e Planeamento e Controlo.

Carla Massa, partner do departamento de Corporate Reporting Services da PwC, será a responsável por lecionar o curso através da plataforma Zoom e terá um enfoque prático, abordando os impactos das alterações nas operações das seguradoras.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui ou aceda ao site da Academia Portuguesa de Seguros da APS.