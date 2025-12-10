Energia

EDP Renováveis vende projeto solar em Itália por 300 milhões

  • ECO
  • 17:49

A EDP Renováveis acabou de fechar a venda de um portefólio solar em Itália num negócio avaliado em 300 milhões de euros.

A EDP Renováveis fechou a venda de um portefólio solar em Itália à empresa de energias renováveis Encavis, num negócio avaliado em 300 milhões de euros, “que também considera potenciais sinergias provenientes da hibridização”, segundo anunciou esta quarta-feira ao mercado.

O portefólio solar apresenta uma capacidade de 248 MWdc em operação com potencial de extensão de 17 MWdc, sendo constituído por cinco projetos solares e respetivos terrenos localizados nas regiões de Lazio e Puglia, com uma vida média inferior a um ano.

“Quatro destes projetos beneficiam de Power Purchase Agreements (“PPAs”) de longo prazo, enquanto o outro projeto beneficia de um Contract for Difference (“CfD”) com duração de 20 anos”, informa a EDP Renováveis no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDP Renováveis vende projeto solar em Itália por 300 milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Candidaturas para apoio E-Lar abrem esta quinta às 10h30

Ana Batalha Oliveira,

A nova fase introduz um apoio específico para quem beneficia da Tarifa Social de Energia Elétrica: 50 euros para a remoção dos equipamentos antigos.