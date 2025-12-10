EDP Renováveis vende projeto solar em Itália por 300 milhões
A EDP Renováveis acabou de fechar a venda de um portefólio solar em Itália num negócio avaliado em 300 milhões de euros.
A EDP Renováveis fechou a venda de um portefólio solar em Itália à empresa de energias renováveis Encavis, num negócio avaliado em 300 milhões de euros, “que também considera potenciais sinergias provenientes da hibridização”, segundo anunciou esta quarta-feira ao mercado.
O portefólio solar apresenta uma capacidade de 248 MWdc em operação com potencial de extensão de 17 MWdc, sendo constituído por cinco projetos solares e respetivos terrenos localizados nas regiões de Lazio e Puglia, com uma vida média inferior a um ano.
“Quatro destes projetos beneficiam de Power Purchase Agreements (“PPAs”) de longo prazo, enquanto o outro projeto beneficia de um Contract for Difference (“CfD”) com duração de 20 anos”, informa a EDP Renováveis no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
