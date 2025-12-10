Equipa de streamers vence a LALIGA CLASSIC TEAM no LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE

A ativação com maior alcance na história da LALIGA junto com a EA SPORTSTM, que coroou a equipa de streamers formada por DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Spursito e Darío Eme Hache como vencedora, frente ao conjunto da LALIGA CLASSIC TEAM, composto por Iker Casillas, Marcelo, Guti, Diego Forlán e Joan Capdevila.

Um evento que conseguiu reunir ao vivo 1,3 milhões de espetadores durante a transmissão emitida pela DAZN, pelo canal do YouTube de DjMaRiiO e pelos canais oficiais da LALIGA, e que reuniu ao vivo quase uma centena de personalidades do mundo do lazer, do desporto e do entretenimento.

Uma das principais novidades desta segunda edição em relação à primeira foi o papel ativo da comunidade, que pôde tomar decisões importantes ao vivo através de votações nas quais, entre outras coisas, escolheram o nome da equipa de streamers: El Club FC.

Além disso, pela primeira vez, os fãs puderam influenciar diretamente o jogo através de votações na MILIGA, nas comunidades dos criadores e nos canais oficiais da LALIGA, decidindo a capitania das equipas, as regras da casa ou o reconhecimento do MVP da equipa, que recaiu sobre Marcelo. Esta nova dinâmica responde ao novo posicionamento da EA SPORTS: «O clube é seu».

A primeira parte do jogo, disputada no EA SPORTS FC 26, terminou com a vitória da equipa de streamers, e a segunda parte, num campo de futebol, sob as regras do Rush, transferidas para o mundo real, terminou com a vitória da LALIGA CLASSIC TEAM. Foi a série de penáltis que decidiu os vencedores finais do LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE.

Além disso, os fãs do EA SPORTS FC 26 vão reviver grandes momentos da LALIGA ao poderem alinhar jogadores míticos que marcaram a história do futebol mundial. Aos cinco que competiram no LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE juntam-se outros nomes como Zinedine Zidane, Andrés Iniesta ou Xavi Hernández, entre outros, todos eles disponíveis desde 2 de dezembro no LALIGA CLASSIC TEAM, no Partido Rápido e no modo Rush do EA SPORTS FC 26.

O LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE faz parte do Transforming the Game, a iniciativa que une a LALIGA e a EA SPORTSTM no seu compromisso de construir o futebol do futuro, um desporto mais inclusivo, inovador e conectado.