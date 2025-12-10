“Equipa, transformei a fábrica”, diz a Nos Empresas

A criatividade e produção da campanha foram desenvolvidas pela Plot Content Agency e os conteúdos estão disponíveis no site, YouTube e LinkedIn da Nos Empresas.

A Nos Empresas lançou a série “Equipa, transformei a fábrica”, para acelerar a modernização tecnológica da indústria portuguesa e reafirmar o seu papel como parceira para a transição para a Indústria 4.0.

A série reúne histórias reais de transformação – entre as quais Cerealis, Fábrica de Papel de Ponte Redonda, Sumol Compal e Recipharm – que mostram como as redes 5G privadas, a sensorização de chão de fábrica e a recolha e análise de dados já estão a alterar a forma como se produz em Portugal. “Cada episódio revela o antes e depois da implementação tecnológica, dando voz a quem vive diariamente os desafios da produção e enfatizando os ganhos concretos para as operações“, descreve a operadora.

“A transformação da indústria portuguesa não acontece apenas com tecnologia: acontece com conhecimento, com confiança e com exemplos concretos de quem já deu o salto. Esta campanha foi pensada para apoiar os decisores em todas as fases da sua jornada, desde o momento em que começam a explorar possibilidades até ao desenho de um projeto real”, diz citado em comunicado Miguel Morgado, responsável pela gestão do segmento empresarial na Nos.

Os conteúdos estão disponíveis no site, YouTube e LinkedIn da Nos Empresas. A criatividade e produção da campanha foram desenvolvidas pela Plot Content Agency.