ERC autoriza que Porto Canal passe de generalista a temático focado no FC Porto

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou que o Porto Canal passe de canal generalista para temático, especializado em desporto focado no Futebol Clube do Porto (FC Porto), segundo deliberação a que a Lusa teve acesso.

“O Conselho Regulador delibera autorizar, nos termos requeridos, a modificação do projeto aprovado para o serviço de programas Porto Canal, disponibilizado pela Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação, S.A., no que respeita à conversão da tipologia, de generalista para temático especializado em desporto, com foco no universo do Futebol Clube do Porto”, refere a deliberação da ERC datada de 26 de novembro.

No documento, a ERC adianta que o pedido de alteração do projeto do Porto Canal, com especial enfoque na região Norte, foi feito a 20 de outubro. No pedido apresentado, o Porto Canal esclareceu que desde o arranque da sua emissão, em 2006, o objetivo foi o de construir um projeto de televisão generalista no norte, com especial enfoque nesta região.

“Foi esse trabalho que, ao longo de diversos anos, foi desenvolvido com (…) programas de música, cinema, cultura, ciência, história, informação, entretenimento, debates, entrevistas, divulgação de eventos relevantes, cobertura de grandes acontecimentos e, claro, conteúdos desportivos com destaque para programas da marca FC Porto“, salientou o canal televisivo.

Contudo, acrescentou, a prossecução deste projeto tem vindo a demonstrar-se difícil, nomeadamente em termos de audiência, resposta à concorrência e geração de receita, tornando-se a sua sustentabilidade cada vez mais difícil e, até a prazo, inviável.

“É, nesse sentido, que o Porto Canal toma a iniciativa de apresentar um requerimento para a alteração da sua classificação de canal generalista para canal temático (…) fundamentando esta pretensão numa análise estratégica e regulamentar que responde à evolução do mercado audiovisual e às novas tendências de consumo mediático“, justificou.

O Porto Canal explicou que ao especializar-se vai aprofundar o envolvimento com a comunidade local, nomeadamente a comunidade portista e oferecer conteúdos especializados e interativos.Na sua nova configuração como canal temático desportivo, o Porto Canal quer ser “a voz oficial e a plataforma de referência para tudo o que se relaciona com o FC Porto e o seu universo“, ressalvou.

O canal oferecerá uma cobertura 360º, desde o futebol profissional às modalidades amadoras, camadas jovens, história do clube, iniciativas sociais e a vida dos adeptos, explicou. A programação será integralmente dedicada ao desporto em português, com foco no FC Porto, mas também poderá incluir outras modalidades relevantes para o clube e para o panorama desportivo e mediático nacional como basquetebol, andebol e hóquei em patins, assinalou.

“A fundamentação para esta mudança baseia-se numa análise aprofundada da evolução do mercado audiovisual, que demonstra uma clara transição para o consumo digital e para conteúdos especializados“, apontou.