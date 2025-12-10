Exportações para os EUA tombam quase 7% até setembro

As exportações de bens para os EUA tombam quase 7% até setembro, mas as relações comerciais com o mercado americano parecem encaminhar-se para uma tendência de normalização após o forte impacto das tarifas de Trump, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas de bens para os EUA diminuíram 6,8% para 3,74 mil milhões de euros, tratando-se de uma queda menos pronunciada do que aquela que Portugal registava no final do primeiro semestre (-8,1%).

(Notícia em atualização)