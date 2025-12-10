Em atualização Exportações para os EUA tombam quase 7% até setembro
Vendas de bens para os EUA recuam 6,8% nos primeiros nove meses do ano, mas o impacto das tarifas parece estar a dissipar-se aos poucos. Mercado americano mantém-se como o 4.º principal para Portugal.
As exportações de bens para os EUA tombam quase 7% até setembro, mas as relações comerciais com o mercado americano parecem encaminhar-se para uma tendência de normalização após o forte impacto das tarifas de Trump, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Nos primeiros nove meses do ano, as vendas de bens para os EUA diminuíram 6,8% para 3,74 mil milhões de euros, tratando-se de uma queda menos pronunciada do que aquela que Portugal registava no final do primeiro semestre (-8,1%).
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Exportações para os EUA tombam quase 7% até setembro
{{ noCommentsLabel }}