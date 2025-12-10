Greve geral

Greve geral. Sindicato avança com queixa-crime contra Sonae, empresa repudia acusações

  • Lusa
  • 21:58

Sindicato assegura que “nos armazéns de logística da Sonae na Azambuja, as chefias condicionam o direito à greve dos trabalhadores há vários dias". Empresa "repudia todas as acusações infundadas".

O CESP anunciou que vai avançar com uma queixa-crime contra a Sonae, acusando as chefias dos armazéns de logística da Azambuja de condicionar o direito à greve, mas a empresa repudia as acusações, que diz serem “infundadas”.

Num comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) assegurou que “nos armazéns de logística da Sonae na Azambuja, as chefias condicionam o direito à greve dos trabalhadores há vários dias”.

De acordo com o CESP, com a “aproximação da greve geral, os comportamentos destas chefias têm vindo a agravar-se”, salientando que “após o plenário em que os trabalhadores confirmaram a sua adesão à greve, foram chamados para reuniões de emergência, a intimidar e a perguntar quem vai aderir, chegando mesmo a fazer comentários racistas”, acusou.

Assim, “face à falta de resposta da empresa”, o CESP diz que “não tem outra alternativa” e vai “avançar com queixa-crime”.

Contactada pela Lusa, a MC Sonae “repudia todas as acusações infundadas em causa feitas por este sindicato, pelo que aguardará tranquilamente as ações jurídicas que venham a ser encetadas e agirá em conformidade legal, para garantir a defesa da verdade e da sua reputação”.

A MC garantiu que “respeita as manifestações e o direito à greve, e mantém-se sempre disponível para o diálogo com todas as partes”.

