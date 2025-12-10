Habit junta-se ao Doutor Finanças para proteção de pagamentos

A insurtech portuguesa Habit e a fintech Doutor Finanças unem-se para a venda integrada de seguro de proteção de pagamentos, que garante o pagamento de prestações em caso de desemprego involuntário ou incapacidade temporária para o trabalho.

“Esta parceria vai ampliar as soluções de proteção disponibilizadas pelo Doutor Finanças, contribuindo para que todos os que nos procuram possam viver com mais segurança”, explica Rui Costa, administrador de seguros do Doutor Finanças.

Esta parceria vai permitir a integração deste seguro nas jornadas digitais do Doutor Finanças “sem fricção, sem jargão, e com transparência”, anunciou a Habit em comunicado, numa altura em que “muitas famílias vivem com preocupação face à possibilidade de perda de rendimentos”.

“Estamos a viver um momento em que as famílias querem mais do que acesso ao crédito – procuram tranquilidade e resiliência financeira. A proteção de pagamentos responde exatamente a essa necessidade”, explica João Madureira Pinto, chief growth officer da Habit.

A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma incorporada. Já o Doutor Finanças é uma fintech especializada na área do bem-estar financeiro.