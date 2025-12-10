ISDIN obtém o Selo Empresa Dermosaludable promovido pela Fundação Piel Sana

A Fundação Piel Sana da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia (AEDV) distinguiu a empresa pela sua vocação para soluções integrais e inovadoras para o cuidado, prevenção e manutenção da pele.

A certificação reconhece o esforço da ISDIN na promoção de bons hábitos e no incentivo a medidas saudáveis no ambiente de trabalho, conscientizando os seus profissionais sobre os riscos das doenças dermatológicas.

A cerimónia oficial de entrega do selo foi realizada na sede da ISDIN, num encontro que contou com a participação da presidente da AEDV e da FPS, Yolanda Gilaberte, e do diretor da FPS, Agustín Buendía, além do CEO da ISDIN, Juan Naya.

Através de uma série de formações e projetos como «Por um futuro sem cancro de pele» ou «Be your best you», os funcionários da ISDIN conseguiram melhorar os seus conhecimentos sobre cuidados com a pele. Além disso, complementou a iniciativa com um programa de exames médicos que contribuem para a saúde e o bem-estar da equipa.

«A obtenção do Selo Empresa Dermosaludable demonstra o nosso compromisso contínuo com o bem-estar das pessoas que fazem parte da ISDIN. Cuidar da pele é a nossa razão de ser e este reconhecimento confirma que esse propósito começa por dentro, com as nossas equipas», explicou o CEO da ISDIN, Juan Naya.

Por sua vez, a presidente da AEDV, Yolanda Gilaberte, sublinhou que «o Selo Empresa Dermosaludable reconhece as organizações que colocam a saúde da pele no centro da sua cultura corporativa, pelo que é uma satisfação constatar que empresas tão relevantes do setor como a ISDIN contribuem para criar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis».

Entre os principais méritos da empresa para a obtenção do selo, destaca-se o elevado grau de participação dos profissionais e a conclusão do programa de formação, com uma taxa de cumprimento de 76,2%. A execução do projeto e a implementação de medidas preventivas foram outros dos aspetos que a Fundação Piel Sana da AEDV avaliou positivamente.

A Fundação Piel Sana também reconhece o compromisso da ISDIN com o impulso de iniciativas destinadas a melhorar a saúde da pele na sociedade. Nesse sentido, movimentos como o Love Your Skin contribuem para a prevenção do cancro de pele e promovem a educação em fotoproteção, por meio de campanhas escolares — em 30 anos, mais de 7 milhões de crianças foram formadas — ou expedições médicas a Moçambique e Panamá, que permitiram salvar vidas em regiões com alta incidência de cancro de pele.

No âmbito da dermatologia e farmácia, a ISDIN colabora e promove campanhas de sensibilização como «Frena el sol, frena el lupus» (Trave o sol, trave o lúpus) ou «Juntas», destinadas a melhorar a qualidade de vida de pacientes e grupos vulneráveis.

A Fundação Piel Sana também destacou que a ISDIN é uma empresa envolvida na preservação do meio ambiente. Neste sentido, o movimento Love Your Planet centra-se na sustentabilidade e na redução do impacto ambiental através de ações de economia circular e de remoção de resíduos dos oceanos. Nos últimos três anos, a ISDIN removeu 500 toneladas de plástico do Mediterrâneo. Além disso, o laboratório renovou pelo segundo ano consecutivo a classificação A do Carbon Disclosure Project (CDP), que reconhece a liderança climática e que apenas 400 empresas em todo o mundo conseguiram.

A ISDIN também impulsionou a Bluewave Alliance, que trabalha para devolver a beleza e a saúde ao mar Mediterrâneo e reúne empreendedores da sustentabilidade, empresas comprometidas, instituições e a comunidade científica.