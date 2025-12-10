Metro do Mondego liga Coimbra a Lousã a partir de 16 de dezembro

Foi em agosto deste ano que um primeiro troço do metrobus, também designado por BRT (Bus Rapid Transit), entrou em funcionamento entre as estações da Portagem e Vale das Flores, na cidade de Coimbra. Esta fase ficará concluída a partir de 16 de dezembro com a ligação dos restantes 36 quilómetros, em via dedicada, entre Portagem (Coimbra) e Serpins (Lousã), que será gratuita até ao final deste mês.

Depois de cerca de três décadas de avanços e recuos, o novo BRT – que substituiu o projeto original de metro ligeiro de superfície – representa um investimento de 220 milhões de euros, e conta com financiamento do Orçamento de Estado, do Sustentável 2030 e do POSEUR.

“O Metro do Mondego é uma antiga aspiração dos habitantes da região. Ao fim de 30 anos, finalmente, as populações de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã podem usufruir de um meio de transporte rápido, seguro, amigo do ambiente e inclusivo”, começa por assinalar o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado num comunicado.

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) vai disponibilizar autocarros elétricos com capacidade para 136 pessoas, estimando servir 13 milhões de passageiros por ano.

A partir de 16 de dezembro, o SMM arranca com a ligação entre Portagem e Serpins, numa extensão de 36 quilómetros – que somam agora ao troço de seis quilómetros que arrancou em agosto. Com 27 estações, o metrobus vai atravessar três concelhos: Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã — nesta cidade implicou a reabilitação do antigo ramal.

“A entrada em funcionamento da operação representa um passo importante para a coesão e desenvolvimento da região, com a oferta de um transporte público de qualidade”, reforça Miguel Pinto Luz.

Metrobus do Mondego em números