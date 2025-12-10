Municípios da Região de Coimbra formam profissionais em segurança urbana

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra organizou, esta quarta-feira, uma ação de formação sobre segurança urbana destinada a cerca de 80 participantes, entre os quais técnicos dos municípios, forças de segurança, urbanistas ou arquitetos. Com esta iniciativa, a CIM pretende “qualificar e implementar políticas urbanas que colocam a segurança e a inclusão no centro do desenvolvimento territorial”.

Esta ação decorreu no âmbito do projeto FEMACT-Cities, inserido no programa URBACT, que integra um consórcio de oito parceiros europeus com vista ao desenvolvimento urbano sustentável e reforço da igualdade de género nos processos de planeamento urbano, explana a CIM da Região de Coimbra, em comunicado.

Durante a sessão de abertura, o secretário executivo da CIM Região de Coimbra, Jorge Brito, destacou a importância desta formação: “Acreditamos que estas intervenções serão um contributo relevante para enriquecer este momento de capacitação e partilha, permitindo inspirar e mobilizar os profissionais presentes em torno de práticas mais seguras, inclusivas e sustentáveis nas cidades“.

Nesta iniciativa, um conjunto de especialistas nacionais e internacionais abordou temas que vão desde a segurança nas cidades até às boas práticas em cidades seguras.