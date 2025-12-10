OCC quer alteração legislativa para criar o Contabilista 3.0

Os primeiros passos para lançar o chamado Contabilista 3.0 vão ser dados no próximo ano. O objetivo da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) é apresentar uma proposta de alteração legislativa ao Executivo para criar e implementar uma central de dados que facilite a troca de informações entre empresas e contabilistas certificados e ajude a libertar os profissionais de tarefas rotineiras.

“O Contabilista 3.0 deve libertar-se de tudo o que é redutor na sua relação com a empresa e entidades públicas e focar-se naquilo que é verdadeiramente importante. Para tal, pretendemos desenvolver e implementar um processo centralizador de documentos, zero papel, assente numa entidade que centralize todos os documentos das empresas e uma central de consentimento em que os documentos sejam disponibilizados aos contabilistas certificados responsáveis pelas empresas”, refere a OCC no plano de atividades para 2026 agora divulgado, um projeto que já tinha sido avançado pelo EContas.

"Por forma a concretizar a figura do Contabilista 3.0, [a OCC vai] apresentar e trabalhar numa proposta de alteração legislativa com base à criação e implementação da central de dados e consentimento.” Ordem dos Contabilistas Certificados Plano de Atividades e Orçamento 2026

Neste mesmo documento, a Ordem explica que, “por forma a concretizar a figura do Contabilista 3.0, [vai] apresentar e trabalhar numa proposta de alteração legislativa com base à criação e implementação da central de dados e consentimento”. Alcançar o objetivo da centralização de documentos “permitirá ao contabilista certificado aceder e tratar a informação de forma automática, ficando 100% disponível para a sua inteligência prática”, o que consiste “na aplicação de conhecimento técnico, visão estratégica, capacidade de execução e com o apoio da inteligência artificial para orientar, proteger e potenciar a empresa“, acrescenta.

O objetivo é, como já tinha explicado Paula Franco, levar “as empresas para outro patamar”, mas também eliminar qualquer tensão que possa existir entre empresários e os contabilistas certificados que têm, com frequência, que pedir documentos em falta.

“Há uma tarefa que o contabilista faz diariamente e que não traz valor acrescentado a ninguém, que é andar atrás dos documentos. Por vezes, anda atrás dos empresários a pedir faturas de um ou dois euros. Isto é redutor para todos”, afirmou a bastonária no Podcast do ECO “E se corre bem?”, notando que são, ainda assim, dados que têm de ser tratados.

“Este andar atrás do empresário cria uma fricção enorme. O contabilista precisa dos documentos para os tratar, mas gastamos muitos recursos, energia e tempo com isto. Causa desgaste na relação e não traz o valor acrescentado”, referiu Paula Franco, frisando que “20% a 30% do tempo do contabilista é passado atrás de documentos”.

Para a representante dos contabilistas certificados em Portugal, é preciso usar a tecnologia a favor destes profissionais e do tecido empresarial. E será com recurso à inteligência artificial (IA) que será possível dar este passo. Uma iniciativa que “contará com a reforma do Estado, porque vai ser fundamental”, afirmou ainda a bastonária da OCC.

Este projeto deverá ser diferente daquele que foi anunciado pelo Governo, em setembro, relativamente à criação de uma “carteira digital” do empresário, que concentrará todos os documentos, bem como um portal eletrónico para gerir os licenciamentos, que irá funcionar como agregador utilizando IA. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, afirmou que esta carteira terá uma versão de teste a funcionar em janeiro de 2026.

Na Europa, isto pode vir a ser uma realidade. A União Europeia apresentou uma proposta para se criar uma carteira do empresário digital unificada a nível europeu, que permita comunicar com outras empresas ou serviços públicos de outros Estados-membros, assim como criar e trocar documentos verificados com segurança.