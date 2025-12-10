“Olhamos com bons olhos para Portugal” em 2026, diz a Blackrock

A maior gestora de ativos do mundo renovou o seu voto de confiança em Portugal para o próximo ano na apresentação do Outlook para 2026. André Themudo, responsável pela Blackrock na Ibéria, destaca o “excecionalismo ibérico” e a estabilidade política nacional, mas deixa um alerta sobre a produtividade.

Num mundo onde a Inteligência Artificial obriga a “quebrar limites”, Portugal continua a ser olhado com “bons olhos” pela empresa de Larry Fink.

Se em julho a Blackrock falava num “otimismo renovado” para o mercado nacional, a mensagem para 2026 consolida essa visão, elevando Portugal ao estatuto de “caso de resiliência macroeconómica” num contexto europeu desafiante.

Não podemos ignorar alguns desafios em Portugal. [Vemos] ganhos de produtividade modestos em alguns setores de atividade. André Themudo Responsável pela Blackrock na Ibéria

“Olhamos com bons olhos para Portugal”, garantiu André Themudo durante a apresentação, sublinhando que a sociedade gestora norte-americana mantém a postura positiva que já detinha. Para a Blackrock, o mercado nacional beneficia de um quadro de estabilidade que contrasta com a incerteza vivida noutras geografias.

A visão da gestora norte-americana, que através dos seus fundos de investimento é um dos maiores investidores da bolsa nacional, assenta em quatro pilares fundamentais que sustentam este otimismo: crescimento económico acima da média da Zona Euro, inflação controlada face aos pares europeus, um mercado acionista que se tem mostrado dinâmico e o turismo, que persiste como o grande “motor de atividade”.

Enquanto o ‘coração’ industrial da Europa (leia-se Alemanha) tenta recuperar o fôlego, a Península Ibérica destaca-se pela robustez. “É um quadro bastante positivo para a Ibéria, não só Espanha, mas também para Portugal”, referiu o responsável.

No entanto, nem tudo são rosas na análise da gestora que administra biliões de dólares em ativos sobre Portugal. Se a estabilidade política é vista como um trunfo — um ponto que ganha relevância face à fragmentação política noutros países europeus –, há um desafio estrutural que continua a travar um maior potencial de crescimento: a produtividade.

“Não podemos ignorar alguns desafios em Portugal. [Vemos] ganhos de produtividade modestos em alguns setores de atividade”, alertou André Themudo, sublinhando ainda que a “dívida pública ainda é elevada quando comparada com outras economias” e há ainda o desafio do “envelhecimento da população, divida publica ainda elevada.

Para a Blackrock, o cenário favorável “exige uma gestão prudente e reformas contínuas, num olhar atento”, sinalizando que o crescimento baseado apenas no turismo e no consumo pode não ser suficiente a longo prazo sem ganhos de eficiência real na economia.

Esta leitura está em linha com a posição que a gestora já tinha assumido em julho, aquando da apresentação do Mid-Year Outlook. Na altura, a Blackrock já destacava os mercados periféricos como fontes de oportunidades sólidas, mas a tónica agora coloca-se na necessidade de selecionar vencedores, num ambiente onde a “maré não sobe para todos os barcos”.

Inteligência Artificial a “quebrar limites”

O otimismo com Portugal surge enquadrado num cenário global que a Blackrock define no seu Outlook para 2026 como de “Pushing limits” (Quebrar limites). O tema central nos mercados e na economia mundial para o próximo ano continua a ser a Inteligência Artificial (IA) e a forma como esta “megaforça” está a transformar a economia real.

A gestora estima que o investimento acumulado em infraestruturas de IA possa atingir entre cinco biliões a oito biliões de dólares (trillions, na nomenclatura anglo-saxónica) até 2030. “A inteligência artificial está a transformar a tecnologia numa atividade muito mais intensiva em capital”, explicou Themudo, notando que este não é apenas um tema tecnológico, mas também energético e geopolítico.

Para a Blackrock, o tempo de comprar o índice inteiro (gestão passiva cega) pode estar a chegar ao fim. “Achamos que cada vez mais estamos num ambiente de gestão ativa”, defendeu Themudo, argumentando que será crucial “diferenciar entre vencedores e perdedores”, tanto entre quem constrói a infraestrutura de IA como entre as empresas que a vão utilizar para efetivamente aumentar a sua produtividade.

Numa Europa que procura recuperar competitividade através dos relatórios Draghi e Letta, a Blackrock identifica três setores preferenciais no “Velho Continente” que podem beneficiar deste novo ciclo:

Setor financeiro: Beneficia de balanços mais sólidos e taxas de juro que, embora a descer, se mantêm em níveis que permitem margens saudáveis.

Beneficia de balanços mais sólidos e taxas de juro que, embora a descer, se mantêm em níveis que permitem margens saudáveis. Infraestruturas: Cruciais para a transição energética e para alimentar os data centers da IA.

Cruciais para a transição energética e para alimentar os data centers da IA. Saúde: Um setor defensivo com crescimento estrutural devido ao envelhecimento populacional.

Para Portugal, a mensagem da Blackrock é de confiança, mas com trabalho de casa para fazer. O país continua no radar dos grandes investidores, mas a liquidez global vai procurar cada vez mais eficiência, destaca a sociedade gestora.

Como resumiu André Themudo, Portugal tem a estabilidade e o crescimento, mas precisa de garantir que não perde o comboio da produtividade na era da inteligência artificial.