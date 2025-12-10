Powell sinaliza pausa nos juros. “Estamos bem posicionados para esperar e ver”
Cortes de 175 pontos base desde setembro de 2024 levaram as taxas de juro para terreno neutral, sublinhou o presidente da Fed.
- A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um corte nas taxas de juros para o intervalo de 3,50%-3,75%, após três reduções consecutivas.
- Jerome Powell destacou que a taxa dos fundos federais está agora dentro de uma ampla gama de estimativas do seu valor neutro, permitindo uma observação da economia.
- As tensões no Comité Federal do Mercado Interno refletem diferentes visões sobre a inflação e o mercado de trabalho, mas as discussões foram respeitosas e produtivas.
Após três cortes seguidos nas taxas de juros, a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos está bem posicionada para poder observar a evolução da maior economia do mundo, afirmou esta quarta-feira Jerome Powell, presidente da instituição.
“Gostaria de salientar que, após termos reduzido a nossa taxa de política monetária em 75 pontos base desde setembro e em 175 pontos base desde setembro do ano passado, a taxa dos fundos federais encontra-se agora dentro de uma ampla gama de estimativas do seu valor neutro e estamos bem posicionados para aguardar e ver como a economia evolui” disse, em conferência de imprensa depois de a Fed ter anunciado um corte nas taxas de juro para o intervalo 3,50%-3,75%.
Powell salientou, contudo, que “a política monetária não segue um curso pré-definido e tomaremos as nossas decisões numa base de reunião a reunião”.
Questionado sobre as tensões dentro do Comité Federal do Mercado Interno (FOMC, na sigla em inglês), nomeadamente entre dos membros mais hawkish (contra cortes) e os mais dovish (que apoiam descidas), o chair da Fed respondeu de forma tipicamente diplomática.
“Então, curiosamente, todos à mesa do FOMC concordam que a inflação está muito alta e que queremos que ela diminua e concordam que o mercado de trabalho enfraqueceu e que há mais riscos, todos concordam com isso”, referiu.
“A diferença está em como ponderar esses riscos, como é a previsão e, em última análise, onde você acha que está o maior risco“, adiantou “É muito incomum haver tensão entre as duas partes do mandato e, quando isso acontece, é isso que se espera ver e é o que vemos”.
Powell sublinhou, contudo, que as discussões foram tão boas como qualquer outra nos seus 14 anos no Fed. “São muito ponderadas e respeitosas, temos pessoas com opiniões fortes, mas chegamos a um ponto em que tomamos uma decisão”.
“Chegamos a uma decisão hoje, nove em 12 apoiaram-na, portanto, um apoio bastante amplo, mas não é como a situação normal, em que todos concordam com a direção e o que fazer”, vincou. “É mais disperso”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Powell sinaliza pausa nos juros. “Estamos bem posicionados para esperar e ver”
{{ noCommentsLabel }}