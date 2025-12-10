Powell sinaliza pausa nos juros. “Estamos bem posicionados para esperar e ver”

⚡ ECO Fast A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um corte nas taxas de juros para o intervalo de 3,50%-3,75%, após três reduções consecutivas.

Jerome Powell destacou que a taxa dos fundos federais está agora dentro de uma ampla gama de estimativas do seu valor neutro, permitindo uma observação da economia.

As tensões no Comité Federal do Mercado Interno refletem diferentes visões sobre a inflação e o mercado de trabalho, mas as discussões foram respeitosas e produtivas.

Após três cortes seguidos nas taxas de juros, a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos está bem posicionada para poder observar a evolução da maior economia do mundo, afirmou esta quarta-feira Jerome Powell, presidente da instituição.

“Gostaria de salientar que, após termos reduzido a nossa taxa de política monetária em 75 pontos base desde setembro e em 175 pontos base desde setembro do ano passado, a taxa dos fundos federais encontra-se agora dentro de uma ampla gama de estimativas do seu valor neutro e estamos bem posicionados para aguardar e ver como a economia evolui” disse, em conferência de imprensa depois de a Fed ter anunciado um corte nas taxas de juro para o intervalo 3,50%-3,75%.

Powell salientou, contudo, que “a política monetária não segue um curso pré-definido e tomaremos as nossas decisões numa base de reunião a reunião”.

Questionado sobre as tensões dentro do Comité Federal do Mercado Interno (FOMC, na sigla em inglês), nomeadamente entre dos membros mais hawkish (contra cortes) e os mais dovish (que apoiam descidas), o chair da Fed respondeu de forma tipicamente diplomática.

“Então, curiosamente, todos à mesa do FOMC concordam que a inflação está muito alta e que queremos que ela diminua e concordam que o mercado de trabalho enfraqueceu e que há mais riscos, todos concordam com isso”, referiu.

“A diferença está em como ponderar esses riscos, como é a previsão e, em última análise, onde você acha que está o maior risco“, adiantou “É muito incomum haver tensão entre as duas partes do mandato e, quando isso acontece, é isso que se espera ver e é o que vemos”.

Powell sublinhou, contudo, que as discussões foram tão boas como qualquer outra nos seus 14 anos no Fed. “São muito ponderadas e respeitosas, temos pessoas com opiniões fortes, mas chegamos a um ponto em que tomamos uma decisão”.

“Chegamos a uma decisão hoje, nove em 12 apoiaram-na, portanto, um apoio bastante amplo, mas não é como a situação normal, em que todos concordam com a direção e o que fazer”, vincou. “É mais disperso”.