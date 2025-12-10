Prazo de entrega das declarações de remunerações alargado até 11 de dezembro

As declarações de remunerações referentes a novembro podem ser entregues até amanhã, 11 de dezembro. O prazo foi alargado depois de terem sido verificados constrangimentos no portal da Segurança Social.

“O prazo de entrega das declarações de remunerações referentes ao mês de novembro de 2025 foi alargado até ao dia 11 de dezembro”, adianta a Ordem dos Contabilistas Certificados.

A data-limite para o envio da declaração mensal de remunerações relativas ao mês anterior terminava esta quarta-feira.

A mesma entidade, liderada por Paula Franco, explica ainda que “esta prorrogação ficou a dever-se à indisponibilidade verificada no portal da Segurança Social”, que impossibilitava a submissão da declaração. Foram vários os contabilistas certificados que alertaram para este problema.