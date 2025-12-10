Televisão

Quase 938 mil portugueses assistem a debate entre António José Seguro e Gouveia e Melo

 + M,

O debate que opôs António José Seguro e Gouveia e Melo, nesta terça-feira, reuniu a preferência de 937.825 espectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.

O confronto desta terça-feira à noite entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo reuniu a preferência de quase 938 mil telespectadores. Desse total, 774.838 acompanharam em direto na SIC e outros 132.096 na SIC Notícias. Em diferido, juntaram-se ainda 30.891 telespectadores através da RTP Notícias.

O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Redes Sociais
Presidenciais: TikTok reativa centro eleitoral

"A nossa equipa local de eleições continuará a trabalhar, juntamente com a tecnologia, para limitar conteúdos prejudiciais e capacitar os utilizadores a distinguir factos de ficção", indica.

Lusa,

Televisão
ERC autoriza que Porto Canal se torne focado no FC Porto

"Esta mudança baseia-se numa análise aprofundada da evolução do mercado audiovisual, que demonstra uma clara transição para o consumo digital e para conteúdos especializados", aponta o Porto Canal.

Lusa,

Greve geral
Greve “também é para jornalistas”, diz SJ

Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, diz estar convicto de que a adesão à greve "será forte".

Carla Borges Ferreira,