Quase 938 mil portugueses assistem a debate entre António José Seguro e Gouveia e Melo

O debate que opôs António José Seguro e Gouveia e Melo, nesta terça-feira, reuniu a preferência de 937.825 espectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.

O confronto desta terça-feira à noite entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo reuniu a preferência de quase 938 mil telespectadores. Desse total, 774.838 acompanharam em direto na SIC e outros 132.096 na SIC Notícias. Em diferido, juntaram-se ainda 30.891 telespectadores através da RTP Notícias.

O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.

