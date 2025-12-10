Quase 938 mil portugueses assistem a debate entre António José Seguro e Gouveia e Melo
O debate que opôs António José Seguro e Gouveia e Melo, nesta terça-feira, reuniu a preferência de 937.825 espectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.
O confronto desta terça-feira à noite entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo reuniu a preferência de quase 938 mil telespectadores. Desse total, 774.838 acompanharam em direto na SIC e outros 132.096 na SIC Notícias. Em diferido, juntaram-se ainda 30.891 telespectadores através da RTP Notícias.
O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.
Veja aqui o calendário de todos os debates.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.