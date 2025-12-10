Rendas para habitação de curta duração também terão IRS a 10%
Contratos de arrendamento a estudantes ou professores deslocados, ou no caso de instalação temporária de famílias por motivos de saúde, também beneficiarão da nova taxa de imposto do Governo.
Todos os contratos de arrendamento com renda dentro dos chamados valores moderados (ou seja, até 2.300 euros mensais) vão ser abrangidos pela taxa de IRS de 10% que o Governo propôs aplicar aos rendimentos prediais, independentemente do prazo pelo qual sejam celebrados e desde que cumpram os limites previstos no Código Civil.
Segundo um esclarecimento enviado pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação ao Jornal de Negócios, isto significa que “a exigência de um prazo mínimo de três anos (no caso de arrendamento para residência permanente) aplica-se no âmbito do regime simplificado de arrendamento acessível”. Já “nos restantes casos, aplica-se apenas o prazo contratual mínimo vigente na lei, ou seja, um ano, salvo no caso de arrendamento habitacional para fins especiais transitórios”, tal como previsto no Código Civil.
Aqui enquadram-se, nomeadamente, os casos de estudantes e professores deslocados ou a instalação temporária de famílias por motivos de saúde. Porém, abrange outros motivos, desde que devidamente identificados no contrato, como estipula também o Código Civil. Além disso, “por cada ano civil, e relativamente a cada fração ou prédio, apenas pode ser celebrado um contrato para fins especiais transitórios por motivos turísticos”. A medida foi entregue à Assembleia da República e ainda será sujeita a votação.
