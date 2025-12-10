Reserva Federal corta taxas de juro em 25 pontos base pela terceira vez seguida

A decisão dos membros do Federal Open Market Committee (FOMC, comité de política monetária) de descer as Federal Funds Rates para o intervalo entre 3,50% e 3,75%, anunciada em comunicado, era amplamente esperada por analistas e investidores .

A Reserva Federal norte-americana (Fed) cortou esta quarta-feira as taxas de juro em 25 pontos base (pb), na terceira mexida seguida no custo do dólar este ano .

