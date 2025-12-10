Mercados

Em atualização Reserva Federal corta taxas de juro em 25 pontos base pela terceira vez seguida

A decisão vem numa altura de divisão no comité de política monetária, mas o corte para o intervalo de 3,50%-3,75% era esperado pela maioria de investidores e analistas.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) cortou esta quarta-feira as taxas de juro em 25 pontos base (pb), na terceira mexida seguida no custo do dólar este ano.

A decisão dos membros do Federal Open Market Committee (FOMC, comité de política monetária) de descer as Federal Funds Rates para o intervalo entre 3,50% e 3,75%, anunciada em comunicado, era amplamente esperada por analistas e investidores.

(Em atualização)

