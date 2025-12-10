Mediação

Sabseg alia-se à Operação Nariz Vermelho e vai fazer doações solidárias

Ao participar nesta iniciativa, os clientes ficam ainda automaticamente habilitados a receber um voucher no valor de 200 euros.

Graças à parceria entre a Sabseg e a Operação Nariz Vermelho, os clientes da corretora de seguros vão poder contribuir para a missão da Operação com 2 euros através da plataforma da corretora.

Rui Romeiro, Diretor Geral de Marketing e Comunicação da Sabseg. “Com a campanha Mais Natal, queremos simplificar a vida dos nossos clientes, enquanto apoiamos uma causa que nos toca”.

Ao inscreverem-se na plataforma Sabseg Mais, a área de cliente da corretora, os clientes vão receber um nariz vermelho, símbolo da instituição, e a corretora irá doar 2 euros à Operação Nariz Vermelho. Os utilizadores já registados na plataforma têm apenas de preencher um formulário a mostrar interesse nesta iniciativa.

Para além de contribuírem para a missão da organização, os clientes que decidam participar nesta iniciativa solidária ficam habilitados a ganhar automaticamente um voucher de 200 euros, explicaram em comunicado.

“Acreditamos que a tecnologia e a solidariedade podem caminhar lado a lado. Com a campanha Mais Natal, queremos simplificar a vida dos nossos clientes, enquanto apoiamos uma causa que nos toca profundamente”, afirma Rui Romeiro, diretor geral de marketing e comunicação da Sabseg.

A Sabseg é uma corretora de seguros com mais de 2.300 colaboradores diretos e parceiros de negócio, especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros. Em 2024, o seu volume de negócios cresceu para quase 44 milhões de euros, obtendo resultados líquidos de 7,9 milhões de euros, de acordo com dados tratados por ECOseguros.

Já a Operação Nariz Vermelho tem como missão levar alegria às crianças hospitalizadas em Portugal.

