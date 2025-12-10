SpaceX regista Starlink Mobile e sinaliza entrada nas comunicações móveis

A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, submeteu um pedido de registo da marca Starlink Mobile. Segundo a Bloomberg, esta decisão sinaliza que a empresa poderá estar a preparar o lançamento de serviços de comunicações móveis utilizando a sua rede de satélites.

O pedido, submetido a 16 de outubro no Patent and Trademark Office dos EUA, aguarda agora a atribuição de um examinador para o processo, o que pode demorar vários meses. O documento refere serviços de telecomunicações, nomeadamente comunicações móveis pessoais e transmissão bidirecional de texto, voz e áudio. A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg.

A Starlink fornece internet de banda larga a partir do espaço através de uma constelação de milhares de satélites. É o principal gerador de receita da empresa espacial que, segundo a Bloomberg, se está a preparar para entrar na bolsa já no próximo ano, naquela que poderá vir a ser a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre, superando a da Saudi Aramco em 2019.

Atualmente, a SpaceX colabora com a T-Mobile US Inc. para utilizar a rede Starlink em órbita baixa, fornecendo conectividade por satélite em zonas brancas, isto é, áreas sem cobertura móvel terrestre convencional. No entanto, numa participação no podcast “All-In” em setembro, Musk afirmou que a criação de uma operadora móvel própria é “uma das opções” da empresa.

Também em setembro a SpaceX concluiu um acordo de 17 mil milhões de dólares para adquirir espetro à EchoStar Corp., expandindo a capacidade da Starlink para fornecer serviços móveis diretamente aos consumidores.