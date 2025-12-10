Taxa Euribor desce a três e a seis meses e sobe a 12 meses

A taxa Euribor, o indexante do crédito à habitação, desceu esta quarta-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses, atingindo o valor mais alto no prazo mais longo desde abril.

A taxa a três meses desceu para 2,082%, face a 2,088% de terça-feira, e permaneceu abaixo das taxas a seis e a 12 meses.

desceu para 2,082%, face a 2,088% de terça-feira, e permaneceu abaixo das taxas a seis e a 12 meses. A Euribor a seis meses , a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu para 2,165%, abaixo dos 2,168% de terça-feira.

, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu para 2,165%, abaixo dos 2,168% de terça-feira. Em sentido inverso, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,284%, face aos 2,268% anteriores.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário e a sua evolução está relacionada com as taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE).

Em Portugal, a Euribor a 12 meses, que foi a mais utilizada durante quase dois anos, até abril, representou, em outubro, 35,6% do montante das novas operações com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses subiu para 5,7%. As operações com Euribor a seis meses representaram mais de metade (55,6%).

Em termos do ‘stock’ total de empréstimos à habitação, a Euribor a seis meses representava 38,5%, a Euribor a 12 meses 31,8% e a três meses 25,2%.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro, em Frankfurt, Alemanha.

Em 30 de outubro, o BCE manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.