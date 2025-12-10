Telefónica dá garantia de 100 mil euros para trabalhadores comprarem casa
O sindicato garantiu ainda um aumento salarial de 1,5% por ano de vigência do acordo coletivo, para além de um bónus de 300 euros em outubro.
A Telefónica chegou a um acordo com os sindicatos para aumentar a garantia máxima de empréstimos para a compra da primeira habitação dos trabalhadores para 100 mil euros, contra o 75 mi euros vigentes no acordo anterior, avança o El Economista.
Esta decisão resulta do pacote de acordos alcançado na terceira reunião de negociações para a prorrogação do terceiro Acordo Coletivo de Trabalho para Empresas Relacionadas (CEV).
Na mesma reunião, o sindicato (UGT) garantiu um aumento salarial de 1,5% por ano de vigência do acordo coletivo, para além de um bónus de 300 euros em outubro. A estrutura de remuneração atual será mantida, incluindo um bónus por antiguidade e aumentos salariais, bem como a garantia da continuidade dos benefícios durante períodos de afastamento temporário por incapacidade.
A opção de teletrabalho no período da tarde também foi disponibilizada, uma forma de promover o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Os feriados locais podem, agora, ser acumulados e redistribuídos, permitindo que sejam gozados em períodos como a Páscoa ou o Natal.
Além disso, a UGT rejeitou firmemente quaisquer propostas finais que não incluam duas revisões salariais, uma em 31 de dezembro de 2026 e outra no final do período de prorrogação, em 2030.
