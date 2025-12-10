TELLES reforça área de Empresas Familiares e Governo das Sociedades
Lourenço de Sousa Botelho regressa à TELLES para reforçar a área de Empresas Familiares e Governo das Sociedades, coordenada por Carlos Lucena, sócio fundador da TELLES.
Com experiência no aconselhamento jurídico a empresas familiares, Lourenço de Sousa Botelho tem vindo a acompanhar processos de transição geracional, reorganizações societárias e criação de estruturas que asseguram a continuidade e sustentabilidade de negócios familiares. A sua abordagem conjuga uma sensibilidade particular para as dinâmicas familiares com um conhecimento profundo das necessidades das organizações, acrescentando uma visão prática sobre governação e sustentabilidade.
Para além da sua experiência consolidada no acompanhamento de empresas familiares, Lourenço de Sousa Botelho tem vindo a assessorar empresas nacionais e internacionais de diversos setores da economia, em matérias de direito societário, governação e compliance. Tem, igualmente, assessorado empresas e clientes privados em operações de investimento e de reorganização patrimonial.
O mais recente associado da TELLES é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direito e Gestão pela Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa.
