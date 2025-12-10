Trabalhadores “confiantes” que vão receber prémio pela venda do Novobanco

É uma espécie de prenda de Natal antecipada para os trabalhadores do Novobanco, que sempre deverão receber um prémio pela venda do banco aos franceses do BPCE. O que existe para já é um compromisso da parte do CEO Mark Bourke de que irá empenhar-se junto dos acionistas para atribuição de um bónus corresponderá a dois salários, tal como exigiam. Mas só será pago após a conclusão do negócio.

Este é um prémio que os trabalhadores reivindicam desde o primeiro momento em que a Lone Star anunciou em junho um acordo de entendimento para a venda do Novobanco ao grupo francês liderado por Nicolas Namias por 6,4 mil milhões de euros. Pretendiam que fosse reconhecido o “esforço, dedicação e papel fundamental” que tiveram na recuperação e valorização do banco na última década. E assim deverá ser.

A comissão de trabalhadores enviou a informação internamente a dar conta de “negociações com o banco, bem como entre o banco e os seus acionistas” que estão a decorrer “de forma construtiva”. E está por isso “confiante de que, uma vez cumpridas as condições definidas no memorando de entendimento e concluída a venda ao BPCE, será atribuído aos trabalhadores um prémio extraordinário de desempenho, em linha com o solicitado“, segundo o documento a que o ECO teve acesso.

O banco confirma o que é afirmado pela comissão de trabalhadores, sublinhando que tal prémio só poderá ser pago após a conclusão da venda.

Para a comissão de trabalhadores, que estima que a medida venha a representar um encargo de 25 milhões de euros, “trata-se de uma valorização do esforço, dedicação e profissionalismo demonstrados por todos ao longo de mais de 11 anos de vida do Novobanco, e terá um efeito motivador para o futuro”.

A venda do Novobanco deverá ficar concluída na primeira metade do próximo ano ano. Bruxelas já deu luz verde, falta agora o Banco Central Europeu (BCE) autorizar a transação.

No âmbito deste negócio, anunciado há cerca de seis meses, o Estado vai receber cerca de 1,6 mil milhões de euros pelos 25% que detém no Novobanco (por via da Entidade do Tesouro e Finanças e do Fundo de Resolução), enquanto a Lone Star encaixa aproximadamente 4,8 mil milhões com a alienação de 75% do capital do banco que tinha comprado em 2017 a troco de uma injeção de mil milhões no banco.

Criado em 2014, na sequência da medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal ao BES, o Novobanco tem mais de 4.100 trabalhadores e alcançou lucros de 610 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, apesar da descida da margem financeira.