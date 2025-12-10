VIZTA aposta em projeto residencial em Lisboa no valor de 200 milhões. Cuatrecasas e PLMJ assessoram operação

A VIZTA fechou um negócio de aquisição de um projeto de loteamento, um dos maiores projetos

residenciais da década em Lisboa. Segundo o comunicado, o investimento global estimado é de cerca de 200 milhões de euros. A plataforma de promoção imobiliária foi assessorada pela Cuatrecasas, Dils e Reify e a operação contou com assessoria da CBRE em representação dos vendedores, bem como da sociedade de advogados PLMJ.

Em comunciado, a VIZTA explica que o projeto está situado na frente oriental de Lisboa, numa zona charneira entre Olivais, Portela e Parque das Nações, junto aos jardins do Cristo Rei. O terreno, com 42.000 metros quadrados de área de construção exclusivamente residencial, inclui quatro lotes e um total de 460 apartamentos distribuídos entre T1 e T4.

“A primeira fase, com cerca de 160 apartamentos, deverá ser lançada no mercado no 3.º trimestre de 2026, com foco especial em jovens famílias, sempre com a visão e a ambição de “Criar Cidades para Todos”, referem.

As infraestruturas de urbanização encontram-se já em execução e deverão estar concluídas no final do 1.º semestre de 2026. Entre os elementos estruturantes destacam-se um novo jardim público com cerca de 9.000 metros quadrados, mais de 400 novas árvores, cerca de 8.000 arbustos e 241 lugares de estacionamento público, reforçando a ambição da cidade em criar espaços verdes e qualidade de vida, num eixo de expansão urbana cada vez mais relevante da Grande Lisboa.

“Esta aquisição representa um marco importante na expansão da VIZTA e reafirma a nossa capacidade de identificar e desenvolver projetos de grande escala, com impacto positivo na cidade de Lisboa e no mercado da habitação português“, sublinha o CEO Fernando Vasco Costa.

Em comunciado, o responsável de Capital Markets da CBRE Igor Borrega sublinha que esta transação representa um dos “maiores projetos residenciais em Lisboa dos últimos anos”. “O processo de venda gerou interesse tanto de investidores nacionais como internacionais, refletindo a necessidade crescente de terrenos prontos para desenvolvimento“, acrescenta