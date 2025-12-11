2.ª edição do Advocatus Lifetime Achievement. Edição de dezembro/janeiro da Advocatus

O sócio fundador da sociedade de advogados Sérvulo, José Manuel Sérvulo Correia, é o vencedor da segunda edição do prémio Advocatus Lifetime Achievement, uma distinção criada pelo ECO e pela Advocatus para homenagear carreiras que tiveram influência determinante na afirmação do direito como pilar central da sociedade e da economia. O prémio visa reconhecer trajetórias que inspiram a comunidade legal.

A cerimónia de entrega decorreu no dia 13 de novembro, às 19h30, num jantar solene no Hotel Ritz. O júri desta edição contou com diretores de algumas das principais faculdades de Direito do país: Eduardo Vera-Cruz Pinto, da Universidade de Lisboa; Margarida Lima Rego, da Nova School of Law; e Ana Taveira da Fonseca, Diretora da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica.

Nesta edição pode ler um especial sobre os desafios da área da Justiça para 2026. Numa altura em que a justiça portuguesa é percecionada como lenta, distante e desigual, muitos desafios se impõem. Recuperar o prestígio, melhorar a morosidade, reforçar os recursos humanos ou até estabilidade legislativa são alguns dos desafios para 2026 apontados por advogados à Advocatus.

Em entrevista a Advocatus, Tomás Almeida Ribeiro, sócio da PLMJ, assume que 2025 foi um ano que, em termos de M&A, dececionou face às expectativas, mas sublinha que não se trata só de Portugal, tendo antes sido um comportamento generalizado. O sócio não acredita ser “facilmente sustentável” durante muito mais tempo que as economias ibéricas continuem em expansão enquanto os seus principais parceiros comerciais contraem do ponto de vista da sua atividade económica.

Em parceria com o ECO/Advocatus, a CMS Portugal organizou a quarta edição do ano das “In-House Talks”, num almoço que contou com a presença, da parte da sociedade de advogados, do managing partner, José Luís Arnaut, dos sócios de Energia & Alterações Climáticas, Mónica Carneiro Pacheco, Manuel Cassiano Neves e Bernardo Cunha Ferreira, e do associado sénior Duarte Lacerda. Em debate esteve o futuro do setor da energia.

Tiago Coder Meira é o advogado do mês desta edição. O sócio da pbbr quer criar uma equipa “moderna”, “ágil” e “muito competente” e que se afirme no mercado pela qualidade do trabalho e pela confiança que gera nos clientes. Sobre a arbitragem, assume que não substitui o judicial, ampliando antes o leque de soluções disponíveis. E alerta: “a chave está em avaliar cada caso e escolher o meio que melhor serve os interesses do cliente”.

Com a ambição de se afirmar como referência num nicho altamente especializado, quatro advogados lançaram a Terra Advocacia, uma boutique dedicada ao Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Imobiliário. O objetivo é responder aos crescentes desafios urbanos e ambientais com “rigor técnico, proximidade e visão estratégica”. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

