5 coisas que vão marcar o dia

A Greve Geral convocada pela UGT e pela CGTP vai estar em destaque esta quinta-feira. Também os dados sobre Rendimento e Condições de Vida, relativos a 2025, e os indicadores da qualidade de vida de 2024 vão ser divulgados. Lá fora, acontece a eleição do novo Presidente do Eurogrupo e a divulgação da lista de recomendações do Banco Central Europeu para simplificar as regras dos bancos.

Greve Geral contra o pacote laboral

Esta quinta-feira acontece a greve geral convocada pelos sindicatos da CGTP e pela UGT, num protesto contra a reforma laboral proposta pelo Governo. Vários setores vão aderir, incluindo transportes, saúde, educação, banca e finanças, indústria privada, e telecomunicações. O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, fará um balanço da greve às 13h na sede da CGTP-IN, enquanto a UGT realiza uma conferência de imprensa às 16h30.

Como estão os rendimentos e condições de vida dos portugueses?

O Instituto Nacional de Estatística vai divulgar esta quinta-feira os indicadores acerca do Rendimento e Condições de Vida referentes a 2025. Em 2024, mais de um quarto (25,9%) da população em risco de pobreza encontrava-se em situação de sobrecarga com despesas em habitação. Esta quinta-feira serão também divulgados os Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços.

Como está a qualidade de vida na Europa?

Esta quinta-feira vão ser divulgados os Indicadores de Qualidade de Vida pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), que indicam a satisfação geral com a vida das pessoas na União Europeia. Em 2023, Portugal registou um nível de satisfação de 7,1 numa escala de 0 a 10.

O novo presidente do Eurogrupo

Após o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, ter deixado em novembro o cargo, acontece esta quinta-feira a eleição do seu sucessor. São candidatos à presidência o ministro da Economia e das Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, e o vice-primeiro-ministro e ministro do Orçamento da Bélgica, Vincent Van Peteghem, ambos candidatos de centro-direita. A eleição decorre às 15h locais, correspondentes às 14h em Lisboa.

BCE vai simplificar regras para os bancos

Esta quinta-feira vai também ficar marcada pela divulgação da lista de recomendações para simplificar as regras dos bancos pelo Banco Central Europeu (BCE). A entidade pretende propor mudanças às almofadas de capital que são exigidas aos bancos e a fusão de alguns requisitos de capital.