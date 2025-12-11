Alemanha, França e Espanha fazem push para desbloquear programa de caças europeu

Alemanha, França e Espanha querem desbloquear na próxima semana o programa de caças europeu de nova geração, o Future Combat Air System (FCAS), lançado há mais de oito anos mas parado devido a rivalidades industriais entre empresas, num momento em que a Europa quer reforçar as suas capacidades de defesa e a guerra na Ucrânia não dá sinais de trégua.

Os ministros de defesa dos três países deverão reunir quinta-feira em Berlim para discutir o futuro do programa avaliado em 100 mil milhões de euros. Os planos em torno do projeto têm gerado desacordo entre a francesa Dassault Aviation e a Airbus relativamente sobre a forma como o fabrico e o desenvolvimento tecnológico deveriam ser divididos, noticia a Reuters (conteúdo em inglês).

Na quarta-feira, o sindicato alemão IG Metall avisou que irá deixar de cooperar no projeto se a francesa Dassault Aviation se mantiver ligada ao programa, noticiou a Reuters (conteúdo em inglês). O sindicato alemão mostrou-se incomodado com o facto de a empresa francesa estar a reclamar a liderança do projeto. Em julho, Eric Trappier, CEO da Dassault, tinha referido que o projeto precisava de uma liderança clara, num momento em que os parceiros se preparam para uma segunda fase do projeto, uma demonstração de voo.

Espera-se que o Chanceler alemão Friedrich Merz e o Presidente francês Emmanuel Macron procurem uma resolução quando reunirem na próxima semana. Merz já avisou que pretende uma decisão sobre o futuro do projeto até ao final do ano.