Benfica FM: 7 anos depois da promessa nasce a primeira rádio de um clube em Portugal

O projeto arrasta-se desde 2017. Em agosto, tudo estava encaminhado para ser uma radio feita em conjunto com a dona da Rádio Comercial, mas a ERC chumba o projeto. Nasce agora, como rádio digital.

O SL Benfica vai ter, a partir das 19h04 desta quinta-feira, uma rádio. Trata-se da Benfica FM, que vai arrancar com uma emissão puramente digital. É o primeiro clube em Portugal com uma rádio. O Benfica já tinha sido o primeiro na televisão, com o lançamento da Benfica TV [BTV] em 2008.

“Compete ao presidente dizer quando é que começa, mas posso adiantar que será uma realidade no ano de 2018. Vejo a Rádio Benfica, ou Benfica FM, como se chamar, como complemento interessante da BTV“. Era assim que, em dezembro de 2017, Domingos Soares de Oliveira, administrador das águias até 2023, anunciava, pela primeira vez ao público, a promessa desta rádio. A realidade é que só agora, cinco anos depois, este anúncio se torna realidade.

O +M tentou contactar o clube das águias para comentar o arranque da Benfica FM, mas até ao momento não obteve resposta. Apesar disso, confirmou que Luís Miguel Pereira é o diretor da estação.

Ao longo dos anos, foram surgindo relatos de algumas atualizações sobre o projeto. Em 2020, surge indicação de que a aposta seria 100% digital, numa resposta do presidente da mesa da assembleia geral aos sócios dos encarnados, no âmbito da votação do Relatório e Contas 2019/2020. Um ano depois, por exemplo, falava-se já em testes a nível interno, mas o projeto terá sido adiado devido à insuficiência das receitas de publicidade. No entanto, é neste último ano que as movimentações intensificam.

Em ano de eleições no Benfica, o presidente Rui Costa acelera a marcha para arrancar o projeto antes das eleições de outubro, altura em que foi reeleito. O objetivo passava por iniciar as emissões da Benfica FM durante o Mundial de Clubes da FIFA [realizado entre 14 de junho e 13 de julho], avançava o jornal A Bola. A emissão digital mantinha-se prevista e já decorriam obras no Estádio da Luz para finalizar os estúdios.

A ideia era o Benfica avançar em conjunto com a Bauer Media Audio Portugal com uma rádio comum, entrando a dona da Rádio Comercial neste projeto. Ambos tentam garantir aprovação da ERC para assegurar frequências analógicas. No início de julho, é colocado um entrave. O clube das águias, em conjunto com a Bauer Media, queria transformar a Batida FM (e os respetivos desdobramentos na Moita, Cantanhede e Maia) na Benfica FM.

Se por um lado, a entidade aprovou a alteração “de denominação dos serviços de programas”, por outro, não permitiu que as rádios passassem de temática musical para a desportiva e em associação com a Benfica TV.

“O Regulador não pode ignorar a interferência do Benfica na definição dos conteúdos programáticos dos serviços de programas radiofónicos” e “o Operador de Rádio não assegura uma programação e uma informação independentes face ao poder económico”, pode ler-se na deliberação como justificativas.

A adicionar, “a ênfase que é dada ao facto de ser uma rádio temática desportiva ligada ao Benfica, em que o segmento de público preferencial são os seus adeptos, não assegura o cumprimento” da Lei da Rádio e evidenciava o facto de a Batida FM Cantanhede ser a única rádio local no concelho.

Mesmo assim, o clube das águias não desiste. A Bauer Media torna-se em “parceiro de indústria” da Benfica FM, mas fica fora do projeto. Em agosto, o Benfica apresenta então um requerimento para cedência de 100% de participação social da Goal News FM Rádio, Lda. A luz verde chega em outubro, mas não sem ressalvas. A Goal News FM é a única rádio local do Bombarral, sendo que “o espectro radioelétrico não pode ficar refém de interesses segmentários (clube/adeptos do Benfica) que não sejam capazes de assegurar o interesse geral do auditório do concelho do Bombarral”, pode ler-se na deliberação.

Apesar destes embates, o clube mantém o objetivo de poder ter cobertura nacional (como avança A Bola), mas o pontapé de partida vai ser dado com o arranque das emissões só no digital.