Berlusconi apoia a oferta da Paramount pela Warner Bros.

O argumento do CEO da futura acionista da Impresa é que a compra pela Paramount impulsionaria a concorrência no setor de streaming.

Pier Silvio Berlusconi já manifestou preferência sobre os novos donos da Warner Bros. Discovery. O CEO da MFE-MediaForEurope, que se prepara para entrar como acionista na Impresa, prefere que a companhia seja comprada pela ParamountSkydance, escreve a Reuters.

O argumento é que a medida impulsionaria a concorrência no setor de streaming. “Isso significaria que, em vez de três grandes empresas de streaming – Netflix, Amazon e Disney – haveria quatro, adicionando mais um concorrente“, afirmou Berlusconi, numa conferência de imprensa na quarta-feira.

Em relação ao investimento publicitário no último trimestre do ano, o presidente-executivo da MFE, filho mais velho do falecido primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, foi cauteloso. “Não estamos em condições de fazer previsões porque o cenário económico e publicitário na Itália, Espanha e Alemanha é desafiador. Não é um bom trimestre“, disse.

Berlusconi afirmou ainda que a MFE está concentrada em reestruturar a ProSiebenSat.1 com um novo plano de negócios que inclui cortes de custos, mas sem demissões em em grande escala.