Berlusconi apoia a oferta da Paramount pela Warner Bros.
O argumento do CEO da futura acionista da Impresa é que a compra pela Paramount impulsionaria a concorrência no setor de streaming.
Pier Silvio Berlusconi já manifestou preferência sobre os novos donos da Warner Bros. Discovery. O CEO da MFE-MediaForEurope, que se prepara para entrar como acionista na Impresa, prefere que a companhia seja comprada pela ParamountSkydance, escreve a Reuters.
O argumento é que a medida impulsionaria a concorrência no setor de streaming. “Isso significaria que, em vez de três grandes empresas de streaming – Netflix, Amazon e Disney – haveria quatro, adicionando mais um concorrente“, afirmou Berlusconi, numa conferência de imprensa na quarta-feira.
Em relação ao investimento publicitário no último trimestre do ano, o presidente-executivo da MFE, filho mais velho do falecido primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, foi cauteloso. “Não estamos em condições de fazer previsões porque o cenário económico e publicitário na Itália, Espanha e Alemanha é desafiador. Não é um bom trimestre“, disse.
Berlusconi afirmou ainda que a MFE está concentrada em reestruturar a ProSiebenSat.1 com um novo plano de negócios que inclui cortes de custos, mas sem demissões em em grande escala.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.