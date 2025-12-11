União Europeia

Centeno é “um possível candidato” a vice-presidente do BCE, assume Sarmento

  11:55
Ministro das Finanças assumiu que o antigo governador do Banco de Portugal pode estar na corrida à vice-presidência do BCE e confirmou que contará com o apoio do Governo neste processo.

Mário Centeno é um “possível candidato” na corrida para vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), assumiu o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, assegurando que Portugal está preparado para apoiar o ex-governador do Banco de Portugal neste processo.

É um possível candidato, mas não existe uma confirmação oficial”, disse Miranda Sarmento em entrevista à Bloomberg a partir de Bruxelas, onde decorre esta quinta-feira a reunião do Eurogrupo que irá dar início ao processo de substituição de Luis de Guindos na vice-presidência do banco central e cujo mandato termina em maio.

O ministro frisou ainda que, “se a oportunidade surgir”, o Governo “irá apoiar qualquer português para esta posição ou qualquer outra posição”.

O antigo governador, que terminou o mandato no Banco de Portugal em outubro, está interessado no lugar e já abordou vários responsáveis europeus assim como membros do Governo português nas últimas semanas para dar conta da sua disponibilidade, de acordo com a Bloomberg.

Na corrida para vice do BCE, Centeno deverá enfrentar a concorrência da Grécia (Christina Papaconstantinou), Finlândia (Olli Rehn), Letónia (Martins Kazaks) e Croácia (Boris Vujcic).

Questionado se Portugal poderia concorrer a outras posições se não for bem-sucedido neste processo, Miranda Sarmento respondeu que as decisões serão tomadas a cada momento.

Se, por algum motivo, a vaga não for preenchida por um possível candidato português, veremos se há algum candidato disponível para novas vagas. E repetiremos este processo, mas uma posição de cada vez”, afirmou.

1

