CGTP vê greve geral com “impacto enormíssimo”. Governo desvaloriza

⚡ ECO Fast A CGTP diz que a greve geral está a mobilizar mais de três milhões de trabalhadores, refletindo um forte descontentamento com a revisão da lei do trabalho.

O Governo, através do ministro da Presidência, considera a adesão à greve inexpressiva, com reportes de participação entre 0% e 10% no setor privado.

A CGTP planeia avaliar a resposta do Governo a esta greve e discutir novas formas de luta numa reunião agendada para 17 de dezembro.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, garante que a greve geral que está a ser levada a cabo esta quinta-feira contra a revisão da lei do trabalho está a ter um “impacto enormíssimo” no setor público e no setor privado, com a adesão de mais de três milhões de trabalhadores. Mas o Governo, pela voz do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, tem uma visão diferente: assegura que a adesão está a ser inexpressiva e que a “esmagadora maioria do país está a trabalhar”.

“Parece mais uma greve parcial da Função Pública. O país está a trabalhar. A adesão à greve é inexpressiva”, disse o ministro da Presidência, numa conferência de imprensa de balanço da greve.

Aos jornalistas, Leitão Amaro indicou que, no “setor privado e social, o reporte que existe é de adesões à greve entre 0% e 10%“. O governante não adiantou, contudo, os dados oficiais, quanto à Função Pública.

Não tardou, porém, até que essa visão do Governo viesse a ser contraposta com a dos representantes dos trabalhadores. Meia hora depois, o secretário-geral da CGTP, em conferência de imprensa, garantiu que este está a ser um grande dia de luta dos trabalhadores, exigindo a retirada na íntegra do pacote de alterações à lei do trabalho.

“A greve geral que hoje [esta quinta-feira] se está a realizar é uma das maiores de sempre, se não a maior de sempre. É uma poderosa demonstração de que os trabalhadores rejeitam o pacote laboral e as medidas que agravam as suas vidas. É uma força inequívoca pela exigência de mais salário, mais direitos, mais serviços públicos”, sublinhou Tiago Oliveira, na conferência de imprensa de balanço desta paralisação.

CGTP estima três milhões em greve

“Partindo dos dados recolhidos durante a noite e esta manhã, a greve geral tem uma adesão que podemos estimar que se cifra acima de três milhões de trabalhadores“, detalhou o secretário-geral, referindo uma “impressionante participação no setor das pescas, na indústria, na logística, nos transportes, na saúde, nas cantinas, na IPSS, na educação, na administração local, na recolha de resíduos, na cultura”.

“De forma geral, em todas as atividades do nosso país“, observou o sindicalista, que defende que, perante estes protestos, “é tempo do Governo ouvir quem trabalha, ouvir as suas preocupações, dificuldades e reivindicações” e retirar o pacote laboral”.

Quanto às declarações do ministro da Presidência, Tiago Oliveira atirou que “o Governo está completamente alheado da realidade do país“. “Não percebe a resposta que os trabalhadores estão a dar. É um Governo que tenta de todas as formas e mais algumas diminuir o impacto e a dimensão da greve geral“, declarou.

Já questionado sobre uma potencial nova greve, caso o Governo não retire o pacote de mudanças à lei do trabalho, o sindicalista adiantou que o conselho nacional da CGTP irá reunir a 17 de dezembro para avaliar a greve desta quinta-feira e subsequente resposta do Governo. Nesse encontro, serão também discutidas as formas de luta.

No final de julho, o Governo aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social o anteprojeto “Trabalho XXI”, que pôs em cima da mesa mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho, nomeadamente no que diz respeito aos contratos a prazo, aos despedimentos, às licenças parentais e aos bancos de horas.

Desde essa altura que a UGT tem feito críticas, mas, entretanto, decidiu consensualizar uma data com a CGTP para uma greve geral, em protesto não só contra as medidas que estão em cima da mesa, mas também contra a falta de evolução na negociação.