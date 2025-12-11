Do “repúdio ao pacote laboral” a um “Governo descolado da realidade”, conheça a reação dos candidatos presidenciais

Os candidatos presidenciais António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura, José Seguro e Marques Mendes já começaram à reagir à adesão da greve geral convocada pelas duas centrais sindicais (CGTP e UGT). À esquerda, os candidatos defendem que o “Governo está descolado da realidade do país” quando garante que a adesão é inexpressiva e pedem ao Executivo liderado por Luís Montenegro que “retire a proposta” da reforma laboral.

António Filipe garante adesão à greve é um “sinal esmagador do repúdio ao pacote laboral”

António Filipe, candidato à presidência da República, afirma que “há uma imensa adesão dos trabalhadores a esta greve geral”, destacando que a “manifestação é um sinal esmagador do repúdio ao pacote laboral”.

“O único caminho que o Governo tem a seguir é retirar esta proposta e deixar os trabalhadores em paz”, afirma António Filipe. “A legislação laboral que temos já fragiliza muito os trabalhadores e devia ser melhorada”, reitera.

Em reação às declarações do ministro da Presidência, que indicou que esta greve está a ter uma adesão inexpressiva, António Filipe, candidato à presidência da República, afirma que o “Governo está em negação” e “não tem noção do estado do país”.

António Filipe pede o Governo que “respeite os direitos dos trabalhadores” e realça que o país “não pode continuar a ter uma economia que não tem respeite os trabalhadores, assente em baixos salários e na precariedade laboral”.

Jorge Pinto diz que é “ofensivo” Governo dizer que a adesão à greve é inexpressiva

O Governo desvalorizou a adesão à paralisação e o candidato presidencial Jorge Pinto refere que é a leitura típica de um “Governo que não ouve os trabalhadores” e que “não ouve as milhares de pessoas que estão na rua a fazer greve”.

“É quase ofensivo dizer-se que a adesão a esta greve é inexpressiva, sabendo nós os números reais, a quantidade de pessoas que decidiu abdicar de um dia do seu salário para defender não só os seus direitos, mas os direitos de todos os portugueses, os direitos dos trabalhadores, os direitos das suas famílias”, realça Jorge Pinto.



O candidato apoiado pelo Livre realça que o “Governo não ouve os partidos políticos na Assembleia da República, não ouve os trabalhadores e os seus representantes e uma vez mais decidiu não ouvir aqueles que decidiram fazer greve”, lamenta Jorge Pinto.

“Temos um Governo descolado da realidade do país”, afirma Catarina Martins

A candidata presidencial Catarina Martins afirma que o “Governo está descolado da realidade do país”, quando garante que a greve foi inexpressiva e que “os trabalhadores em greve são uma minoria”.

“Temos um Governo descolado da realidade, um Governo que acha que a saúde está bem e um governo que acha que a greve não tem significado”, lamenta Catarina Martins, que se juntou à manifestação em Lisboa contra o pacote laboral.

Catarina Martins recorda que já não havia uma greve geral há 12 anos e que a greve é “uma luta dos trabalhares por uma economia mais qualificada com salários a sério”, destacando que o “Governo tem que recuar” nesta revisão laboral.

“Em Portugal trabalha-se mais horas do que a média europeia, os salários são muito baixos e o Governo tem que deixar de insultar as pessoas que trabalham e que lutam pelos seus direitos porque são elas que estão a defender Portugal”, atira Catarina Martins.

“Salários só sobem com menos impostos”, diz Cotrim Figueiredo

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo considera que é “necessário flexibilizar a legislação laboral” e assegura que os “salários só sobem com menos impostos”.

Há vários vídeos a circular na Internet que mostram pessoas a serem impedidas de ir trabalhar por parte da CGTP. Cotrim Figueiredo afirma que isto “não é democracia” e “este tipo de comportamento não é democrático”.

“O direito à greve deve existir, mas também existe direito a trabalhar. Ninguém deve ser impedido ou pressionado a deixar de trabalhar”, disse Cotrim Figueiredo através de uma publicação na rede social X.

“Hoje não é um dia bom para o Governo”, diz Ventura

André Ventura assume que o Governo deveria perceber que hoje não é um dia bom para o Governo, sendo antes um dia em que as pessoas reconheceram que os direitos de quem trabalha, e “de quem se esforça” foram postos em causa.

“Porque o Governo não conseguiu convencer, na verdade atentou contra os direitos daqueles que trabalham e sentem que os seus direitos e os seus salários estão a ser atacados por uma ação do Governo sem qualquer justificação”, assumiu em declarações à Sic Notícias.

Ventura sublinha que se o Governo considera que está tudo “normal” é porque não está a perceber nada do que está a acontecer no país, criticando também aqueles que estão a fazer desta greve uma “grande vitória política, num dia que a economia contraiu de certeza, em que há paragens de serviços e de estruturas e em que deviam reconhecer era que hoje era o dia de trabalharmos a ver o que poderíamos melhorar”, assume.

O líder do Chega admite que existem razões para um “compreensível” descontentamento e alerta: “o Governo não tem tratado bem a economia” e que não deveria ter chegado a este ponto.

“Governo tem de ter mais bom senso e humildade para perceber que criou um problema”, diz Seguro

O candidato presidencial António José Seguro, apela ao governo que “devolva à concertação social o diálogo que tem de existir entre empresários e trabalhadores e o próprio Governo”.

“É um apelo. Sou um defensor da estabilidade política e da paz social. O que o país não precisa é de instabilidade social. O governo tem de ter mais bom senso e humildade para perceber que criou um problema e se meteu nesse problema e que agora a melhor maneira de o resolver é retirar a sua proposta”, disse em declarações à CNN.

Marques Mendes está convencido que “as partes vão fazer cedências”

O candidato presidencial Marques Mendes está convencido que as “partes vão fazer cedências” e está convencido que “existem condições de negociação”.

“O mais importante é que a partir de amanhã ou da próxima semana, as três partes que estão envolvidas neste processo (empregadores, sindicatos e Governo) sejam capazes de se juntar novamente para dialogar e negociar”, disse Marques Mendes, em declarações aos jornalistas em Oeiras.

Marques Mendes assegura que só “há uma solução por via do diálogo”, destacando que “vai existir condições de negociação”. “Estou convencido que todas as partes vão perceber que têm que fazer as suas cedências em nome do equilíbrio e de um acordo final“.

(Notícia atualizada com mais informação)