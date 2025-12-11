Estas são as 14 medidas para a reforma na Justiça

No total, são 14 as medidas constantes no pacote de reforma da Justiça, aprovado esta quinta-feira pelo Governo, com o foco na celeridade, eficiência e reforço de meios. Estes são os três objetivos, a curto prazo, da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice para melhorar a Justiça e o funcionamento dos tribunais.

Concretizando: alterações no combate à corrupção, ao tráfico de droga, à celeridade processual penal, ao reforço de meios humanos e à violência doméstica. “Reforçar bases, construir confiança e avançar para a mudança com todos, cada um cumprindo a sua parte”, diz Rita Júdice.

Os pacotes vão desde a alteração às regras do confisco de bens, das custas processuais, dos conteúdos terroristas online, reforço de 107 magistrados para o Ministério Público, castigos para quem protagonize manobras dilatórias nos megaprocessos penais, passando pela assessoria a magistrados, novas medidas de combate e punição da violência doméstica e prorrogação do Balcão Único do Prédio (eBUPi).

Veja a lista completa, ao detalhe, das alterações e novos diplomas.

1- Regras para embarcações de alta velocidade (EAV)

Estabelece o regime especial aplicável às embarcações de alta velocidade e fixa as respetivas sanções.

Criação de um regime especial para embarcações de alta velocidade (EAV), substituindo o diploma de 1990.

Define tecnicamente o que é EAV e a quem se aplica, excluindo navios do Estado, socorro, transporte público e motas até 4 metros.

Regras relativas ao uso destas embarcações em tráfico de droga, de pessoas e crime organizado no mar português.

Mantém-se as contraordenações, mas introduz-se crimes para fabrico, modificação, transporte, aquisição, detenção ou comando ilegal de EAV .

Novo diploma visa retirar às redes criminosas uma ferramenta operacional e reforçar a segurança marítima.

2- Conteúdos terroristas online

O diploma adapta à ordem jurídica interna um regulamento comunitário, sobre combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, garantindo a sua aplicação efetiva em Portugal.

Procura equilibrar combate ao terrorismo, direitos fundamentais e liberdade de expressão no digital.

Cria um regime de contraordenações específico para plataformas que não cumpram as obrigações de retirada de conteúdos.

Designa a PJ como autoridade que emite ordens de remoção e analisa ordens de outros Estados, sujeitas a apreciação do Ministério Público e validação por Juiz de Instrução e a ANACOM para a supervisão do cumprimento pelos prestadores de serviços.

3- Intercâmbio de informações policiais

Transpõe para a ordem interna a Diretiva relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros e Diretiva que diz respeito à sua harmonização com as regras da União em matéria de proteção de dados pessoais.

Transpõe as Diretivas (UE) 2023/977 e 2023/2123 sobre troca de informação policial e dados de terrorismo.

Revoga a Lei 74/2009 e substitui-a por um regime mais rápido e harmonizado de acesso e partilha de dados entre Estados-Membros.

Centraliza todo o intercâmbio internacional no PUC-CPI , que passa a “balcão único” com acesso a Europol/SIENA , Interpol, Sirene, Prüm , etc.

Europol/SIENA Prüm Impõe o uso do canal seguro SIENA como regra e reduz a multiplicação de canais de contacto.

Alinha o novo regime com a Lei da investigação criminal e a Lei de segurança interna, reforçando também a proteção de dados pessoais.

4- Perda alargada de bens

Procedeu-se a uma revisão do regime português de perda de bens de origem criminosa.

Transpõe a Diretiva (UE) 2024/1260 e redesenha o regime português de perda de bens de origem criminosa.

Mantém a perda “clássica” ligada à condenação, mas define três blocos adicionais: Perda alargada quando há fortes indícios de origem criminosa sem prova direta (novo artigo 6.º-A da Lei 5/2002). Perda ligada a atividade criminosa geradora de benefício substancial, mesmo sem condenação por crime do catálogo (novo 6.º-B ). Perda em caso de extinção do procedimento (morte, fuga, prescrição), via processo autónomo, com prescrição em 10 ou 15 anos.

Altera o Código de Processo Penal, criando a figura da “pessoa afetada”.

Reforça o Gabinete de Recuperação de Ativos e o Gabinete de Administração de Bens , dando-lhes mais poderes de ação imediata e de venda antecipada para garantir que “o crime não compensa” e que os bens são rapidamente afetos a fins públicos.

5- Apoio à Procuradoria Europeia

A Procuradoria Europeia é um órgão independente da União Europeia criado para defender os interesses financeiros da UE, designadamente para investigar fraudes contra fundos da UE, corrupção e branqueamento de capitais relacionados com crimes contra os interesses financeiros da UE. Este DL regula o apoio técnico, administrativo e logístico a prestar à Procuradoria Europeia em território nacional

Define, em detalhe, como o Estado português apoia logisticamente a Procuradoria Europeia em Portugal.

Atribui ao IGFEJ a responsabilidade por instalações, equipamentos, telecomunicações, informática e gestão segura de provas e dados.

Entrega à DGAJ o processamento de remunerações e deslocações dos Procuradores Europeus Delegados suportados por Portugal.

Determina que a DGAJ garante apoio técnico/administrativo e equipamentos aos procuradores europeus e delegados.

Cria um mapa de pessoal próprio para este apoio, ajustável por portaria conjunta Finanças/Justiça.

6- Crimes prioritários

Este diploma define os objetivos, as prioridades e orientações da política criminal para o biénio de 2025-2027.

Elege o que é prioritário, na prevenção e investigação: criminalidade violenta e organizada, terrorismo, corrupção, economia e finanças, cibercrime, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, incêndios florestais, sinistralidade rodoviária grave e crimes ambientais.

Lista crimes de prevenção e de investigação prioritárias ( violência doméstica, crimes sexuais, branqueamento, crimes de ódio, crime em contexto escolar ou de saúde, cibercriminalidade).

Dá centralidade à vítima, em especial vulneráveis, e reforça programas de prevenção da reincidência e de recuperação de ativos.

Cria mecanismos de prioridade processual para estes processos, com acompanhamento pela PGR e pelo CSM.

Prioridade à prevenção do incêndio florestal, cibercriminalidade, usurpação de coisa imóvel.

Equipas especiais de investigação de crime de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas e para combate à fraude no SNS, em paralelo com a Comissão de Combate à Fraude no SNS.

7- Mudanças nas regras das Custas processuais

O decreto-lei visa modernizar e simplificar os procedimentos das secretarias judiciais e do Ministério Público, reforçando a celeridade processual e libertando recursos humanos para tarefas de maior valor.

Moderniza e simplifica os procedimentos de custas nas secretarias judiciais e do MP para libertar tempo e acelerar processos.

8- Regime das assessorias aos magistrados

Este diploma define o regime único das assessorias aos juízes e magistrados do MP, evitando o mosaico atual de normas dispersas e soluções ad hoc.

A assessoria passa a ser prestada por gabinetes centralizados, com coordenação técnica. Na 1.ª instância serão gabinetes de assessores centralizados por circunscrição. E nas Relações, TCA e Supremos serão gabinetes centralizados por tribunal.

Na 1.ª instância serão gabinetes de assessores centralizados por circunscrição. E nas Relações, TCA e Supremos serão gabinetes centralizados por tribunal. Cria a figura do assessor de ligação em cada gabinete, responsável por articular com tribunais e serviços, definir prioridades, assegurar qualidade e controlar tempos de resposta.

responsável por articular com tribunais e serviços, definir prioridades, assegurar qualidade e controlar tempos de resposta. Prevê a designação de especialistas altamente qualificados, com funções técnicas‑científicas, para apoiar diretamente a construção das decisões judiciais mais complexas.

9 – Medidas de celeridade processual penal

Diploma que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais com objetivo de celeridade processual penal simples e julgamentos rápidos, em especial megaprocessos.

Cria um dever de gestão processual ativa para o juiz/MP, com poder de recusar atos dilatórios e introduz multa por ato dilatório, à semelhança do regime estabelecido no processo civil.

Adapta ao processo penal a “defesa contra demoras abusivas” na fase de recurso.

Altera o regime de recusa de juiz (incidente deixa de paralisar o processo), ajusta prazos em processos de excecional complexidade e cria regras próprias para prática de atos fora de prazo (3 dias, com multa).

(incidente deixa de paralisar o processo), ajusta prazos em processos de excecional complexidade e cria regras próprias para prática de atos fora de prazo (3 dias, com multa). Reorganiza inquérito, acusação, instrução e contestação (narração por artigos, limitação de testemunhas, indicação prévia de prova essencial).

Estende os efeitos da confissão integral a crimes mais graves, simplifica notificações, reforça poderes de direção do juiz na audiência e clarifica vários aspetos dos recursos.

Sobe os limites máximos da taxa de justiça penal e alarga o processo especial abreviado a crimes puníveis até limites de pena mais altos, mantendo as garantias de defesa.

10 – Reforço do Corpo da Guarda Prisional

Fixa a idade de ingresso na carreira de guarda entre 18 e 35 anos.

Reforça a ideia de laboração contínua dos estabelecimentos prisionais.

Prevê a possibilidade de, por despacho conjunto Finanças/Justiça, ultrapassar excecionalmente os limites de trabalho suplementar sempre que estritamente necessário à segurança prisional, com remuneração de todas as horas prestadas.

11- Reprogramação da formação no Centro de Estudos Judiciários

Procede-se à reprogramação de dois Cursos de Formação de Magistrados do Centro de Estudos Judiciários, reduzindo o período de estágio aplicável à magistratura do Ministério Público

Mantém a duração dos ciclos teórico-práticos, mas reduz em seis meses o estágio de ingresso na magistratura do Ministério Público, antecipando-se, desta forma, o exercício efetivo de funções.

Redução do período de estágio do 40.º Curso: estágio entre 1.9.2025 e 28.02.2026 (55 magistrados). e do 41.º Curso: estágio entre 1.9.2026 e 28.02.2027 (52 magistrados).

12 – Teleassistência para biénio 2026-2028

Novo contrato de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica para pessoas em situação de risco elevado.

Garante a continuidade de um serviço de proteção permanente (24h/7 ) para vítimas em risco.

Estabelece um teto de despesa de 7 062 600 euros (sem IVA), distribuído por três anos, com fontes de financiamento definidas no orçamento da DGRSP.

13- Regras de combate à violência doméstica

O diploma reforça a capacidade do sistema de justiça para investigar e julgar violência doméstica, maus-tratos e crimes sexuais contra menores, protegendo melhor vítimas especialmente vulneráveis.

Reforça o tratamento penal da violência doméstica, maus-tratos e crimes sexuais contra menores, protegendo melhor vítimas vulneráveis e evitando que o processo colapse por recusa posterior de depoimento .

. Esclarece que o representante legal não pode, em nome do menor, exercer o direito de recusa de depoimento: é um ato pessoal da criança.

Permite usar em julgamento as declarações válidas prestadas antes (inquérito, instrução, memória futura), mesmo que a vítima se recuse a depor na audiência.

Torna as declarações para memória futura regime regra para vítimas de violência doméstica e vítimas especialmente vulneráveis.

Cria um regime detalhado de audição de crianças com um ambiente adequado, técnicos especializados, gravação áudio/visual e proteção contra revitimização .

revitimização Autoriza, de forma excecional e fundamentada, a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica a ouvir familiares, amigos, vítima sobrevivente ou agente, para fins de prevenção futura.

14- Prorrogação da eBUPi (Balcão Único do Prédio)

O BUPi encontra-se integrado nos projetos do PRR, e pretende ajudar os proprietários de terrenos a identificar, delimitar e registar os seus terrenos, garantindo a articulação do cadastro predial com o registo predial e com a matriz predial tributária.

Até novembro de 2025, apenas 34% matrizes existentes nos 173 municípios que podem aderir ao BUPi foram georreferenciadas.

“Considerando que o termo do mandato da eBUPi ocorrerá em 31 de dezembro de 2025, e que importa conhecer a caracterização dos solos, a sua geometria, através da georreferenciação, e identidade dos seus proprietários, nomeadamente para combate a incêndios, prevenção ou dar resposta em situação de catástrofe, impõe-se prorrogar a vigência desta Estrutura de Missão até ao final do mês de dezembro de 2026 e definir um novo modelo institucional que assegure a continuidade e consolidação do projeto BUPi”, diz o Governo.