Farminveste vende 49% que ainda detinha na Alloga por 44,9 milhões

A Farminveste vendeu à Censora os 49% que ainda controlava na Alloga Logifarma, num negócio de 44,9 milhões de euros, pagos “a pronto”, adiantou a empresa em comunicado enviado à COmissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Farminveste – SGPS, S.A. vem, pelo presente, informar que a sua participada indireta Alliance Healthcare, S.A., por si detida a 51%, vendeu hoje à Cencora, Lda., na sequência do exercício, por esta última, da opção de compra que lhe assistia, a totalidade das ações por si detidas na Alloga Logifarma, S.A., as quais são representativas de 49% do capital social desta sociedade”, refere o comunicado.

Segundo o mesmo documento, a venda foi realizada por um total de “44.978.443,76€ (quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos), o qual foi pago a pronto”.

A alienação desta participação surge depois de a empresa ter vendido mais de metade do capital da Alloga em março, por 47,7 milhões, um negócio que se refletiu positivamente nos lucros do primeiro semestre.

Excluindo este impacto, os resultados líquidos consolidados atribuíveis a detentores de capital foram de 10,2 milhões de euros, um aumento de quase 54% em termos homólogos.

“A formalização do acordo de venda da Alloga-Logifarma (AL) permitiu, no primeiro semestre de 2025, o registo de mais-valias no valor de 73,54 milhões de euros, ao nível das contas consolidadas da AH [Alliance Healthcare] e de 37,5 milhões de euros ao nível das contas consolidadas na sociedade”.

No mesmo comunicado, a empresa já destacava que “o acordo de venda prevê a alienação de 51% do capital social da AL (concretizada em maio 2025), e ainda opções de compra e venda para alienação dos restantes 49%, a exercer, por opção das partes, durante o período de um ano, a partir de 01 de dezembro 2025”.