Fidelidade Property escolhe Cushman & Wakefield para avaliação do risco climático

A Cushman & Wakefield (C&W) foi escolhida pela Fidelidade Property, braço imobiliário do Grupo Fidelidade, para fazer uma avaliação do risco climático (Climate Risk Assessment) e definir uma estratégia de adaptação para o seu portefólio de ativos.

De acordo com comunicado de imprensa, “o objetivo foi o de garantir o alinhamento dos ativos imobiliários com a Taxonomia da UE, avaliando os riscos físicos relacionados com o clima e definindo medidas estratégicas de adaptação”.

O trabalho, conduzido pela equipa de Sustentabilidade e ESG da Cushman & Wakefield, envolveu o “mapeamento dos riscos climáticos”, a análise “da resiliência dos edifícios” e bem como “a apresentação de medidas com estimativas de custos para a obtenção dos objetivos a alcançar”, de forma a garantir o “alinhamento com a taxonomia da UE” e as “normas ESG”.

Para Joana Pedro, Manager da equipa de Sustentabilidade e ESG da Cushman & Wakefield, “o setor imobiliário é decisivo para o sucesso da transição climática, e foi neste enquadramento que apoiámos a Fidelidade na avaliação dos riscos do seu portefólio internacional”, explicou. “Com metodologia própria e dados auditáveis, identificámos riscos e oportunidades de adaptação, reforçando a resiliência e garantindo o alinhamento com os objetivos de descarbonização e sustentabilidade”.

Já Sandra Guilherme, da Fidelidade Property, destacou: “A colaboração com a Cushman & Wakefield foi fundamental para aprofundarmos o conhecimento sobre os riscos climáticos que afetam o nosso portefólio de ativos imobiliários. Este trabalho permitiu-nos não só identificar vulnerabilidades, mas também definir medidas concretas de adaptação, alinhadas com os nossos compromissos ESG e com a Taxonomia da UE.”