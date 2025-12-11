A Fundação Jiménez Díaz encerra com sucesso o programa MAIC Continuum para otimizar a transição para a alta hospitalar e o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca.

Em junho de 2023, com o objetivo de otimizar o processo de transição para a alta hospitalar e melhorar o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca — doença crónica que impede o coração de ter capacidade suficiente para bombear sangue —, a Fundação Jiménez Díaz implementou o programa MAIC Continuum, promovido pela Boehringer Ingelheim e concebido por especialistas em saúde nesta patologia, para melhorar a assistência aos pacientes afetados pela mesma e minimizar o risco de reinternações hospitalares. 20 meses depois, o hospital madrileno encerra com sucesso o projeto, registando melhorias em todos os indicadores-alvo do mesmo, graças às ações realizadas no âmbito do seu desenvolvimento.

Em Espanha, todos os anos ocorrem mais de 107 000 internamentos hospitalares por insuficiência cardíaca, sendo esta a principal causa de hospitalização em pessoas com mais de 65 anos e representando entre 3 e 5 por cento do total de internamentos. Estes dados, somados ao facto de os custos de saúde associados a esta doença representarem 3,8% do gasto total com saúde e as hospitalizações concentrarem uma carga económica importante, tornam a insuficiência cardíaca um desafio para o sistema de saúde espanhol.

Na abordagem desta patologia, um dos momentos críticos é a transição entre a alta hospitalar e o início do acompanhamento ambulatório, quando o paciente apresenta maior fragilidade e é necessário, entre outros aspetos, garantir a adesão ao tratamento, um acompanhamento contínuo e multidisciplinar e facilitar a educação do doente e do seu cuidador.

Por isso, «otimizar este processo minimiza o risco de reinternações hospitalares e melhora a qualidade de vida do paciente» era o objetivo perseguido com a incorporação em 2023 ao projeto MAIC Continuum da Fundação Jiménez Díaz, tal como assinalou na altura o seu diretor de Continuidade Assistência, o Dr. Óscar Gómez.

Na sua opinião, «para garantir o acompanhamento correto e a continuidade dos cuidados de um doente com insuficiência cardíaca após a alta hospitalar, é muito importante, por um lado, que esse momento tenha sido planeado com o próprio doente, tendo sido explicado e acordado, tanto com ele como com os seus cuidadores, como será esse processo, e, por outro lado, que o hospital disponha de recursos de assistência para facilitar essa transição, como os que temos na Fundação Jiménez Díaz: uma unidade de Continuidade Assistida, cuja enfermeira entra em contacto e coordena-se com a enfermeira que acompanhará o processo desse paciente no centro de saúde, já antes da alta hospitalar».

Da mesma forma, o Dr. Alberto Albiñana, especialista do Serviço de Medicina Interna e da Unidade de Insuficiência Cardíaca da Fundação Jiménez Díaz, lembra que, “durante a hospitalização de um paciente com insuficiência cardíaca, são perseguidos três objetivos: identificar e corrigir o fator desencadeante, descongestionar o paciente com tratamento diurético; e identificar todas as suas comorbidades para otimizar ao máximo o seu tratamento de base e evitar novas descompensações”.

Uma estratégia para a qual o projeto MAIC Continuum contribuiu positivamente, ao ajudar a identificar e melhorar os aspetos com maior impacto potencial na saúde e qualidade de vida dos pacientes com esta patologia, e oferecido ferramentas para facilitar a implementação do processo ideal de transição para a alta hospitalar, com base no trabalho multidisciplinar dos diferentes profissionais de saúde que intervêm nesta parte do processo que, no caso da Fundação Jiménez Díaz, abrange Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia, serviço de Urgências e Enfermagem.

RESULTADOS

Concretamente, ao longo dos quase dois anos do programa no hospital madrileno, foi otimizado o procedimento de planeamento da alta, protocolizada a avaliação do nível de risco do paciente e o papel de cada profissional na transição para a alta e consensuado o tratamento farmacológico entre a Farmácia de Cuidados Primários e Hospitalares. Além disso, entre as ações realizadas, inclui-se a definição das rotas e fluxos do paciente para acompanhamento — cada centro de saúde é notificado diariamente sobre os pacientes que receberam alta no dia anterior com diagnóstico principal de insuficiência cardíaca e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crónica), para facilitar o acompanhamento precoce -, a promoção do uso de recursos digitais e de comunicação entre os profissionais – foi criada a eConsulta para a Unidade de Insuficiência Cardíaca – e a monitorização da transição para a alta com indicadores.

Quanto à frequência de contacto, a percentagem de pacientes que receberam um contacto precoce 48-72 horas após a alta hospitalar passou de 50% para 79%; a dos pacientes que tiveram uma consulta com a equipa de cuidados primários 10 dias após a alta aumentou de forma semelhante, de 49% para 75%; e a dos que tiveram uma consulta com um médico especialista em insuficiência cardíaca três semanas após a alta aumentou 65%.

No que diz respeito às taxas mais significativas após a alta, a taxa de pacientes que foram readmitidos em 30 dias por diagnóstico principal de insuficiência cardíaca diminuiu de 13% para 4%; a taxa de pacientes que procuraram o pronto-socorro por esse mesmo diagnóstico 30 dias após a alta diminuiu 4%; e a taxa de mortalidade em um mês diminuiu 2%.

Um cenário que, na opinião dos promotores, endossa a iniciativa e recomenda sua implementação. Atualmente, mais de 20 hospitais espanhóis participam do programa MAIC Continuum, que faz parte do programa MAIC (Modelos Assistenciais de Atenção ao Paciente com Insuficiência Cardíaca) da Boehringer Ingelheim, cujo objetivo é melhorar a saúde das pessoas com insuficiência cardíaca e contribuir para um modelo de gestão mais sustentável para o sistema de saúde.

Este programa conta com o apoio da Sociedade Espanhola de Cardiologia (SEC), da Sociedade Espanhola de Medicina Interna (SEMI), da Sociedade Espanhola de Médicos de Cuidados Primários (Semergen), da Sociedade Espanhola de Medicina Familiar e Comunitária (semFYC), a Sociedade Espanhola de Gestores de Saúde (Sedisa), a Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar (SEFH), a Sociedade Espanhola de Qualidade Assistencial (SECA) e a Sociedade Espanhola de Gestores de Cuidados Primários (Sedap).