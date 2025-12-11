Google fecha parceria de IA com jornais como o The Guardian

Como parte de um projeto-piloto, a tecnológica está a testar novas funcionalidades, como a integração da Vista Geral de IA nos artigos das publicações no Google Notícias.

A Google vai expandir as suas parcerias comerciais com vários jornais a nível mundial para “explorar como a IA (inteligência artificial) pode ajudar a gerar um público mais envolvido“. Para tal, no âmbito do seu programa Google News Showcase, criou um projeto-piloto que reúne meios de comunicação social como o Der Spiegel, o El País, a Folha de S. Paulo e o The Guardian.

Como parte deste piloto, a empresa está a testar novas funcionalidades, como a integração do AI Overview (Vista Geral de IA, em português) nos artigos das publicações no Google Notícias. O objetivo é fornecer mais contexto antes de os leitores clicarem, explica em comunicado. Outro dos testes envolve resumos em áudio. A Google promete que estes recursos vão incluir atribuição clara e hiperligação para os artigos.

Ao mesmo tempo, a Google fechou acordos com organizações como o Estadão (jornal brasileiro), a Antara (agência de notícias da Indonésia) e a Yonhap (agência de notícias da Coreia do Sul) para incluir informação em tempo real e melhorar os resultados na aplicação do Gemini. No início do ano, a The Associated Press tinha anunciado um acordo com o mesmo objetivo.

“À medida que a forma como as pessoas consomem informações evolui, continuaremos a aprimorar os nossos produtos para todos os indivíduos no mundo e a incorporar o feedback de todas as partes interessadas do ecossistema. Estamos a realizar este trabalho em colaboração com websites e criadores de todos os tamanhos, desde grandes veículos de notícias até vozes novas e emergentes”, pode ler-se no comunicado.

Estas parcerias foram anunciadas, em conjunto, com o lançamento mundial para utilizadores de língua inglesa das Preferred Sources (ferramenta que permite aos utilizadores selecionar os seus sites de notícias e blogs favoritos). A funcionalidade vai ser alargada a todas as línguas suportadas no início de 2026. “Quando alguém escolhe uma fonte preferida, clica nesse site duas vezes mais, em média”, garante a Google.

O anúncio ocorre depois de a Comissão Europeia ter aberto uma investigação à gigante tecnológica, para perceber “se a Google está a distorcer a concorrência ao impor condições injustas a editores e criadores de conteúdo” relativamente a conteúdos de inteligência artificial (IA). Surge ainda num contexto em que os jornais têm vindo a perder visitantes devido à AI Overview do Google.