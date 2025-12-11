Sociedade

Há menos pessoas em risco de pobreza em Portugal

1

O risco de pobreza diminuiu quer para a população empregada (0,6 pontos percentuais), quer para a população desempregada (menos 1,7 pontos percentuais).

menos pessoas em risco de pobreza em Portugal, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No último ano, 15,4% das pessoas estavam nessa situação, o que corresponde a um recuo de 1,2 pontos percentuais face a 2023.

“Os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento realizado em 2025 sobre rendimentos do ano anterior indicam que 15,4% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2024, menos 1,2 pontos percentuais do que em 2023. A taxa de risco de pobreza correspondia, em 2024, à proporção de habitantes com rendimentos monetários anuais líquidos por adulto equivalente inferiores a 8.679 euros (723 euros por mês)”, informa o gabinete de estatísticas, no destaque publicado esta manhã.

No que diz respeito às diferenças entre os grupos etários, os dados mostram que a diminuição da pobreza foi sentida de modo geral, “mas de forma mais acentuada para a população idosa (menos 3,3 pontos percentuais)”.

Além disso, o INE indica que o risco de pobreza diminuiu quer para a população empregada (0,6 pontos percentuais), quer para a população desempregada (menos 1,7 pontos percentuais).

Já as transferências sociais, “relacionadas com a doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social”, contribuíram para a redução do risco de pobreza em 5,4 pontos percentuais (de 20,8% para 15,4%), sendo este contributo superior ao registado no ano anterior.

O destaque publicado esta manhã dá conta também a desigualdade diminuiu em 2024. “O Coeficiente de Gini registou um valor de 30,9% (31,9% no ano anterior) e o rácio S80/S20 diminuiu de 5,2 em 2023 para 4,9 em 2024“, adianta o INE.

1

