Greve geral

Hoje há greve geral contra a revisão da lei do trabalho. Acompanhe aqui

  • ECO
  • 8:06

UGT e CGTP convocaram greve geral contra revisão da lei laboral que o Governo quer levar a cabo, bem como contra falta de evolução na negociação. Executivo considera que paralisação não faz sentido.

Contratos a prazo, outsourcing após despedimentos, bancos de horas, despedimentos por justa causa. Estes são alguns dos temas que levam esta quinta-feira, 11 de dezembro, os trabalhadores a fazerem greve geral, a primeira a ser convocada pela CGTP e UGT desde 2013. O Governo tem considerado esta paralisação extemporânea e sem sentido.

Acompanhe aqui os principais destaques destes protestos.

