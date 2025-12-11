Hoje nas notícias: Hospitais, E-Lar e habitação

Há unidades locais de saúde a adiar cirurgias não urgentes para libertar camas e ter mais profissionais disponíveis para fazer face ao aumento da procura com a chegada do vírus da gripe e de infeções respiratórias. O Governo vai recorrer a um servidor com mais capacidade do Laboratório Nacional de Energia e Geologia para tentar evitar falhas na plataforma de candidaturas do programa E-Lar. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Hospitais já estão a cancelar cirurgias para arranjarem camas de internamento

Com o aumento da procura devido ao vírus da gripe e das infeções respiratórias, várias unidades locais de saúde (ULS) do país, entre as quais a do Santa Maria, em Lisboa, estão a ativar os planos de contingência sazonais. Em alguns casos, como em Leiria e Penafiel, os hospitais já começaram mesmo a cancelar cirurgias programadas para libertarem camas de internamento e poderem ter mais recursos humanos disponíveis para dar resposta às situações urgentes. Este cenário de paragem da atividade cirúrgica programada, mantendo as cirurgias urgentes e as cirurgias oncológicas, tinha sido admitido como muito provável na passada segunda-feira pela própria ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Governo recorre ao ‘super’ servidor do LNEG na reabertura do E-Lar

De modo a garantir que a nova fase de candidaturas ao E-Lar, que arranca esta quinta-feira, decorre sem os problemas técnicos que marcaram a primeira edição do programa, a Agência para o Clima conta agora com um servidor de alta capacidade do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). “Este acesso remoto tem sido determinante para garantir a estabilidade e capacidade de resposta da plataforma face ao elevado número de acessos”, afirmou o gabinete do Ministério do Ambiente e da Energia, numa resposta ao Público. Para não depender indefinidamente do servidor do LNEG, a Agência para o Clima está a preparar “com a máxima urgência e prioridade”, segundo a tutela, “uma solução permanente e estrutural” que permita resolver “de forma definitiva as questões de capacidade e disponibilidade do sistema”.

Sobrecarga na habitação põe Portugal sob vigilância da UE

Em 2024, Portugal foi o país da União Europeia onde mais se agravou a sobrecarga com os custos com habitação, ou seja, a percentagem da população que enfrenta encargos excessivos com rendas e pagamento de empréstimos face ao nível de rendimentos que tem. Este cenário coloca o país sob atenção redobrada da Comissão Europeia, segundo a última avaliação de indicadores sociais europeus feita por Bruxelas. No ano passado, a proporção da população em sobrecarga na habitação aumentou de 4,9% para 6,9%, de acordo com a proposta de Relatório de Emprego Conjunto apresentada pela Comissão Europeia no mais recente Pacote de Outono.

Empresário chinês abre 400 contas e esconde 200 milhões ao Fisco

Um empresário chinês montou uma rede internacional de lavagem de dinheiro, usando testas de ferro remunerados para criar meia centena de empresas para poder controlar mais de 400 contas bancárias. O esquema, que tinha como epicentro a zona da Varziela, em Vila do Conde, conhecida como a “Chinatown” do Norte, conseguiu esconder do Fisco mais de 200 milhões de euros nos últimos dois anos. A organização oferecia serviços de branqueamento de capitais essencialmente a empresários de origem chinesa. Eram conhecidos do líder, que também lavaria os dinheiros oriundos das suas próprias vendas sem fatura — é dono de um armazém de vendas de artigos em grosso e a retalho, além de ter um restaurante, no centro do Porto. O cabecilha e outros seis suspeitos foram detidos na quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto, que apreendeu 300 mil euros, nove carros de luxo e seis imóveis.

Mota-Engil favorita a ganhar concessão do novo aeroporto de Luanda

O consórcio formado pela Mota-Engil, a Corporacion América Aeroports e a Best Fly é o favorito para ganhar a concessão do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto em Luanda, Angola. O vencedor deste concurso internacional, lançado em 17 de novembro de 2024, deverá ser conhecido em breve, mas tudo indica que a escolha do Governo angolano irá recair sobre o agrupamento de empresas que integra a construtora portuguesa. Está prevista a exploração, gestão e manutenção do novo aeroporto de Luanda por um período de 25 anos, extensível por mais 15 anos.

