IA, dados e talento: os novos pilares do imobiliário

O imobiliário está a viver uma transformação profunda. A digitalização deixou de ser um complemento e passou a ocupar o centro da operação, da análise de mercado e da relação com o cliente. Esta mudança exige novas competências, novas ferramentas e um novo olhar sobre o setor. Na Dils, esta visão faz parte da nossa forma de trabalhar: “Rewrite The Rules” não é apenas um claim, é um compromisso para o presente e com o futuro.

Dados como infraestrutura da decisão

Se há um elemento que realmente sustenta toda esta transformação, são os dados. Eles são a base que alimenta a inteligência artificial, que suporta a automação, que melhora a experiência do cliente e que permite decisões mais rápidas e mais seguras. Sem dados de qualidade, preparados e estruturados, nenhum processo de inovação é verdadeiramente fiável. A evolução tecnológica pode tornar-se superficial ou até arriscada. Pior do que não ter dados, é ter dados errados que podem levar a decisões erradas.

Os dados permitem compreender o mercado com maior profundidade, antecipar tendências e reduzir incertezas. Porém, para cumprirem esse papel, é essencial garantir consistência, integridade e acessibilidade. Isso implica resolver desafios como a eliminação de silos históricos, a integração de sistemas legados e a criação de modelos que assegurem atualização contínua. Na Dils, este trabalho está a ser feito de forma gradual e rigorosa, porque só assim se constrói uma transformação consistente, sustentada e credível.

IA que potencia o trabalho humano

A inteligência artificial está a assumir um papel cada vez mais relevante no setor imobiliário. Deixa de ser apenas uma ferramenta de eficiência e passa a ser um acelerador de conhecimento: ajuda a interpretar grandes volumes de informação, revela padrões que antes passavam despercebidos e permite antecipar cenários com maior precisão.

Na Dils, esta transformação já faz parte do dia a dia. Estamos a implementar soluções de IA que apoiam os nossos consultores, libertando tempo das tarefas mais repetitivas e permitindo-lhes focar na análise, na interpretação e no relacionamento com o cliente. A IA tornou o trabalho mais rápido e completo, mas também abriu espaço para novas formas de operar, novas propostas de valor e até novos modelos de negócio baseados em previsibilidade e personalização.

Ainda assim, o papel humano continua no centro. A tecnologia ajuda, mas não substitui o olhar crítico nem a sensibilidade necessária para tomar decisões informadas. É o consultor que interpreta as nuances, ajusta o contexto e transforma dados e previsões em recomendações fiáveis. Para que esta integração funcione, estamos também a ultrapassar desafios normais deste processo, desde a adaptação tecnológica até à capacitação das equipas, garantindo que todos tiram o máximo partido destas ferramentas.

Equipas capacitadas como fator diferenciador

Nenhuma tecnologia se torna verdadeiramente transformadora se as equipas não estiverem preparadas para a utilizar. É por isso que a formação e a integração de competências digitais são essenciais. A literacia de dados, o domínio das novas ferramentas e a capacidade de trabalhar de forma colaborativa determinam a qualidade dos resultados.

Na Dils, esta forma de trabalhar está a começar a ser interiorizada. As equipas de comerciais, research, data, tecnologia, marketing e consultoria colaboram diariamente, eliminando barreiras e acelerando a fluidez da informação. Desenvolver internamente as nossas soluções core reforça esta cultura, permitindo-nos responder de forma mais rápida e mais ajustada às necessidades reais do negócio, gerando assim vantagem competitiva.

Digitalização end-to-end: simplicidade e eficiência

A digitalização de toda a jornada, da documentação à monitorização, passando pela verificação de dados e pela assinatura, simplifica processos e torna a experiência muito mais clara para clientes e equipas. Reduz erros, elimina retrabalho e aumenta a confiança em cada etapa. Transparência deixa de ser um objetivo e passa a ser o standard.

Experiência omnicanal: coerência total

Hoje, o cliente move-se naturalmente entre vários canais: uma visita física, uma plataforma digital, uma troca de mensagens ou a consulta de conteúdos visuais. O importante não é o canal, mas a coerência da experiência. Garantir que não há perda de contexto nem repetição de informação é um fator decisivo para diferenciar serviços e criar confiança.

Visualização avançada: decidir com confiança

Ferramentas como modelos 3D, CGIs, realidade virtual ou vídeos imersivos ajudam clientes e investidores a tomar decisões com mais segurança. Permitem entender um espaço antes de ele existir, simular alternativas e avaliar cada opção de forma mais intuitiva. Isto reduz incertezas e acelera as decisões, tornando o processo mais claro e mais eficaz.

O futuro será híbrido e mais humano do que nunca

A evolução do setor não passa por substituir pessoas por tecnologia, mas por unir as duas dimensões. O futuro do imobiliário será digital na análise, mas profundamente humano na decisão; tecnológico na operação, mas consultivo na relação.

Na Dils, acreditamos que IA, dados e talento são a combinação que vai definir os próximos anos. E acreditamos também que esta mudança só é sólida quando assenta em dados preparados, fiáveis e integrados, porque é aí que começa toda a transformação. É com esta visão, consistente e sustentada, que continuamos a reescrever as regras.