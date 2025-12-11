L’ Abarset abre oficialmente a temporada com mais de 5.000 participantes durante o feriado da Imaculada Conceição

L’Abarset, o pico Après-Ski dos Pirenéus, situado no setor El Tarter de Grandvalira, inaugurou oficialmente a temporada de inverno com um feriado prolongado da Purísima «excecional, superando os 5.000 participantes e confirmando a força do seu modelo de lazer, que combina na perfeição música e gastronomia».

Segundo Àlex Orúe, responsável máximo pelo projeto L’Abarset, «o primeiro grande fim de semana, com a abertura oficial, demonstra que nos tornámos o espaço mais desejado pelo público que quer prolongar os dias de esqui. Consolidam-se as festas com promotores, mas também os formatos próprios que confirmam que construímos, mais do que um espaço, um movimento do qual todos querem fazer parte».

O fim de semana prolongado foi marcado pelo primeiro «Brunch Elecronik» da temporada, que deu início a uma programação festiva que atraiu centenas de pessoas. Na sexta-feira, Nina Kraviz ofereceu «uma sessão muito aclamada acompanhada pelos DJs Quest e Patricia Mantovani, consolidando um ambiente vibrante desde as primeiras horas». No sábado, Syreeta protagonizou outro dos eventos de destaque do fim de semana prolongado com um set intenso ao lado de Calvin Clarke, reforçando o vínculo entre a comunidade de L’Abarset e o talento internacional que passa pelo seu palco.

O primeiro fim de semana de programação oficial também serviu para estrear o primeiro ‘L’After’ da temporada, que “debutou com uma resposta massiva e com um ritmo que se manteve até ao último momento, consolidando este formato como uma prolongação natural da experiência après-ski”.

«Os domingos consolidam-se como uma grande atração de lazer festivo e familiar com o «Friends & Family», um formato que gera um ambiente descontraído e social, no qual amigos e famílias desfrutam da tarde e a prolongam de forma natural, tornando-o um ponto de encontro cada vez mais consolidado».

ACOLHIMENTO GASTRONÓMICO

Paralelamente, o restaurante L’Abarset também teve «uma excelente aceitação do novo cardápio, claramente orientado para a seleção de produtos de qualidade e pratos elaborados com técnica e intenção, buscando o equilíbrio entre tradição e novas interpretações que geram experiências saborosas, divertidas e ideais para compartilhar».

«A proposta gastronómica centra-se numa seleção de entradas para partilhar com tradições revistas, sugestões sazonais, cortes nobres de carne com diferentes denominações de origem, pesca do dia com variedade de peixe selvagem e outros pratos reconfortantes e de tendência».

Xavi Solé, responsável gastronómico do L’Abarset, garante que «a resposta do público foi imediata. Notámos que as pessoas desejam uma gastronomia que as conecte com a montanha e um produto de alto nível. Foi um começo imbatível, que nos confirma como um dos destinos gastronómicos de referência do país».

O início da temporada também coincidiu com a implementação das novas medidas de redução do impacto acústico do complexo, que funcionaram «com grande eficácia» durante todo o fim de semana. «Estas ações reforçam o compromisso do L’Abarset com um lazer responsável, integrado e respeitoso com o seu ambiente natural e residencial».

“Este fim de semana, L’Abarset contará com Patricia Mantovani e Laeet na sexta-feira, Héctor Couto, Edu_Art e Eric Vëlycë no sábado, e o já consolidado ‘Friends & Family’ no domingo, antes de novas festas como ‘Brunch y Bresh’ ao longo de uma temporada que mal começou, embora as sensações não possam ser mais positivas”, explicaram.