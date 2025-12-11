Mercer, April e MGEN lideram ranking dos agentes de seguros. Veja o top 50

Os 50 maiores agentes de seguros em Portugal obtiveram um volume de negócios de 143 milhões de euros em 2024, valor 17% superior ao conseguido um ano antes. Já os resultados líquidos cresceram apenas 12% para 34,9 milhões de euros. No geral, a rentabilidade líquida das receitas recebidas atingiu os 24%, um valor invulgarmente positivo para negócios em Portugal.

Os dados compilados pelo ECOseguros, com base nos relatórios e contas das empresas em 2024, indicam que a Mercer Employee Benefits conquistou o primeiro lugar do ranking, depois de um crescimento de 32% que colocou a mediadora do Grupo Marsh Portugal acima dos 9 milhões de receitas. Este valor reflete não apenas comissões pela venda de seguros, mas também trabalho de consultoria.

Já a April baixou neste ranking anual para o segundo lugar, após muitos anos de liderança, devido a um crescimento de apenas 5% nas receitas. Enquanto a MGEN Distribuição registou um aumento significativo em vendas – e também em lucros –, subindo cinco lugares nesta lista até fechar o pódio.

Mercado vale mais de mil milhões ao ano

Os mediadores de seguros podem ser agentes ou corretores. Estes últimos têm de ser independentes de qualquer seguradora, em capital e administradores. São, aliás, obrigados a trabalhar com várias seguradoras, têm maior responsabilidade legal, têm de estar constituídos como empresa e podem gerir sinistros em nome do cliente. Já os agentes podem ser exclusivos de uma seguradora, mas também podem ser multimarca. Podem ser profissionais singulares ou empresas.

Ambos, sejam corretores ou agentes, prestam aconselhamento a particulares e a empresas. Mas, pela sua maior dimensão, as corretoras estão mais vocacionadas para riscos maiores, mais diversificados ou mais especializados, como os empresariais.

Segundo dados da ASF, entidade supervisora do setor em Portugal, em 2024 estavam ativas 68 corretoras de seguros, que obtiveram comissões das companhias de seguros no valor de 258 milhões de euros. Uma média de 251,6 mil euros por empresa. Este restrito grupo tem a MDS, a Sabseg e a AON nos três primeiros lugares do ranking específico elaborado pelo ECOseguros.

Já o número de agentes ativos foi de 6.416 individuais e 3.783 como empresas, num total de 10.199. Os agentes conseguiram comissões de 1.034 milhões de euros, uma média por empresa de 100,5 mil euros.

No total, as remunerações recebidas pelos mediadores de seguros – que incluem os bancos – atingiram 1.295 milhões de euros. É o valor que fica dos 14.318 milhões de euros do valor de prémios vendidos em Portugal em 2024.

Noutro ponto de análise, os agentes empresa receberam 73% das remunerações proporcionadas pelas seguradoras, os corretores 20% enquanto os agentes individuais apenas 6%.

Grupos seguradores instalam-se entre os agentes

Depois de Mercer, April e MGEN, seguiram-se na lista a Innovarisk e a Vitorinos, que, apesar de terem crescido receitas ao nível deste mercado, perderam uma posição devido à subida da MGEN. Já a Portinsurance cresceu 31% e subiu um lugar.

No ranking destacam-se ainda a Medal que subiu três posições; a JAP Seguros, que ganhou sete lugares, tantos quanto a Marco & Márcia Aguiar, mediadora exclusiva da Allianz na Chamusca. A Atlas MGA, mediadora especializada no ramo agrícola, conseguiu um crescimento de 43% nas vendas, o que a fez subir seis lugares.

A madeirense Bónus, do grupo MDS, também subiu quatro posições, enquanto a Ritual Seguros, exclusiva Ageas, escalou seis.

No ranking entraram a Celestino Joaquim, multimarca de Leiria, a Alfa Seguros de Odivelas, a Perímetro Seguro de Loures, a Gese da Póvoa de Varzim – após um crescimento de 25% em 2024 – a Startmed de Leiria e a CM Seguros, de Chaves.

Grupos seguradores ganham peso

A concentração das 50 maiores representou 15,1% do total das receitas dos 3.783 agentes empresa em 2024. Abaixo dos 15,3% de 2023, mas acima dos 13,2% de 2022.

O grupo norte-americano Marsh tem a Mercer em 1º, a francesa April está em 2º, a também francesa MGEN em 3º. Também presentes no top 50 estão a britânica PIB Group (Vitorinos em 5º), a espanhola Concentra (6º Portinsurance, 21º Hispania), a portuguesa MDS (9º Caetano Auto, 24º Certezza, 26º S IN, 31º Segurtime, 34º Bónus), enquanto a F.Rego tem a Semper em 18º.

Ainda integradas em grupo estão a ACP Mobilidade no Villas Boas, a Ponto Seguro na Mútua dos Pescadores, a RT Global na Verlingue e a Atlas MGA na Secose.

Veja a lista das 50 maiores mediadoras em Portugal